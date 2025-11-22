¡Ú³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à2026¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò³ÚÅ·ÌîµåÃÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹°æ À¿Ç·¡Ë¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹ ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×2025 Supported by ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³～EAGLES MEETS YOU!～¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à2026¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à2026¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB EAGLES¡×Á´¥³ー¥¹¤ÎÆþ²ñÆÃÅµ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£2026¥·ー¥º¥ó¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖCLUB EAGLES¡×¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥È¥³ー¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥×¥ê¥ó¥È»ÅÍÍ¤ÇÇØÈÖ¹æ¡¦ÇØ¥Íー¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à2026 ³µÍ×¡ä
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥«¥éー¤ËºÎÍÑ¡£
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥´ー¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥í¥´¤Î±ï¤È¥¢¥ó¥Àー¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢"°ËÃ£¤Î¾¡¤Á¿§"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥Í¥¤¥Óー¤òÇÛ¿§¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026¥·ー¥º¥ó¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤È¤â¤ËÆ®¤¤¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×2025¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥¤¥áー¥¸Æ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_VALpez_VnI ]
¢£¡ÖCLUB EAGLES¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCLUB EAGLES¡×¤Ï¡¢±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ4¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È°ú´¹¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCLUB EAGLES¡×¾ÜºÙ¤Ï²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
