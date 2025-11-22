»º³ØÏ¢·È¡ÖSDGs ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¾¦²ÊÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ìMBA¤Ê¤é¤Ó¤Ë±Ñ¸ìMSc¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢»º³ØÏ¢·È¤Î¤â¤È¡ÖSDGs¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê±é½¬²ÊÌÜ¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤È¼ÂÁ©Åª¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÅý¹ç¤µ¤»¤¿¥¥ã¥Ã¥×¥¹¥Èー¥ó²ÊÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±²ÊÌÜ¤Ï¡¢¥Ïー¥Ðー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Î¡Ö¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡ÊIXP¡Ë¤Î¸¶Â§¤ËÊï¤¤¡¢Ã±¤Ê¤ë¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ä³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÄ¾ÀÜ¶¨Æ¯¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿³Ø½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë³«¹Ö¤Î¡ÖSDGs¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ë¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¡×¤ÈÎ¬¾Î¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ËÜ³Ø»²²Ã¼Ô¤Ï13¤«¹ñ16Ì¾¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥·¥Ë¥¢¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¥¯¥é¥¹¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¡¢SDGsÀïÎ¬¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¹ñºÝÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¡¢¥ä¥Þ¥Ï¼Ò°÷¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Î¡ÖSDGs¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬´ë¶È³èÆ°¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î³Ø½¤¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª»×¹Í¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ëÅÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ï¢·È¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âËÜ³Ø¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÈ¯ÁÛ¤ä¹Í¤¨Êý¤«¤é¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î¹ñÀÒ¡§¡Ê ¡Ë¤Ï¿Í¿ô
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ (2)¡¢¥«¥Ê¥À (2)¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó (2)¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥«¥á¥ëー¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢ ¥¿¥¤¡¢
¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥í¥·¥¢
¢£²áµî¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎã
¡¦2020～2023Ç¯ÅÙ¡§ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÊ¸²½ÊÝÂ¸
¡¡¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÅù¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ÃÆáÀî¾å²°¡¢´äÂ¼¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢·ÃÆá»Ô
¡¡¡ã³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¦¥ê¥³ー¤¨¤Ê¤Î¿¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼«Á³ÊÝ¸î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤¬ÃÏ°è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡³Ø¤Ö¡£
¡¡¡¦Ãæ»³Æ»¹½ÅÈþ½Ñ´Û»ë»¡¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸²½»ÜÀß¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤òÍý²ò¡¡¡¡
¡¡¡¡¤¹¤ë¡£
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò·ÃÆáÀî¾å²°¤ÎSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò³ùÅÄ»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Æ¡¢»²²Ã¡¡¡¡
¡¡¡¡¼Ô¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤é¤Ó¤ËÈÎÏ©³«ÂóÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶ÈÄó°Æ¤ò¡¡
¡¡¡¡¹Ô¤¦¡£
¡¡¡¦´äÂ¼¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò»ë»¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÁÅý»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¼ÂÁ©Îã¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡¡¦·ÃÆá»ÔÌò½ê¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦À¯ºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¡£
¡¡¡¦·ÃÆá»Ô¹ñºÝ¸òÎ®¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢´±Ì±Ï¢·È¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¡¡¡¡
¡¡¡¡·¸À¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¦2024Ç¯ÅÙ¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂêÊ¬ÀÏ
¡¡¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò Epsilon Bioanalytics¡¢³ô¼°²ñ¼Ò StarBoard
¡¡¡ã³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò Epsilon Bioanalytics¤È¤È¤â¤Ë°¯Èþµû»Ô¾ì¤ä°¦ÃÎ¸©¿å»º»î¸³¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ä
¡¡¡¡µ»½Ñ³èÍÑ¤Î¸½¾ì¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼ÂÁ©¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò StarBoard¤Î»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Î¸½¾ì»ë»¡¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¹ÔÀ¯¤È¸òÎ®¤·¤¿¤³
¡¡¡¡¤È¤Ç¡¢ÊñÀÝÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬ÃÏ°èÈ¯Å¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¦2025Ç¯ÅÙ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬Ê¬ÀÏ
¡¡¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡§¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCo-Creation New Business Development Division¡Ë
¡¡¡ã³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»ë»¡¤·¡¢´ë¶È³èÆ°¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î³Ø½¤¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª»×¹Í¡¢¥°¥íー¥Ð¡¡¡¡
¡¡¡¡¥ë»ëÅÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¢£Ì¾¾¦Âç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÚÆü¤Î¤ß¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¶µ°é²ÝÄø¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÇÍý»ÎÍÜÀ®²ÝÄø¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥±ー¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¶µ°é¤òÅ¸³«¡£»°Âç¹ñºÝÇ§¾Ú¡ÊAACSB¡¢AMBA¡¢EQUIS¡Ë¤òÁ´¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¹»¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦É¸½à¤Î·Ð±Ä¶µ°é¤òÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¼Â»Ü¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¹½À®¤¹¤ëPIM¤ÎÀµ²ñ°÷¤«¤Ä¡¢MBA¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦»°Âç¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëQS¤ÈFT¤è¤ê¹ñÆâÂè1°Ì¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£