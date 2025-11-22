¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¡ªÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏNintendo Switch2¡¢PlayStation(R)5¡¢Steam(R)¤ÇÆ±»þÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¸ø¼°À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¸ø¼°À¸ÊüÁ÷ ºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«SP¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î½é¸ø³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥êー¥ºÁ°ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥â¥Î¥¯¥íー¥à¥á¥Ó¥¦¥¹ ¹ï¥ÎÂåìÞ¡Ù¤ÎNintendo Switch2Æ±»þÈ¯Çä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àºÇ¿·±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¿ï»þ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡üÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò½é¸ø³«¡ª
¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ÎÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹½é¤È¤Ê¤ëNintendo Switch2¤Î¤Û¤«¡¢PlayStation(R)5¤ª¤è¤ÓSteam(R)¤Ë¤ÆÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¥â¥Î¥¯¥íー¥à¥á¥Ó¥¦¥¹ ¹ï¥ÎÂåìÞ¡Ù¤¬Nintendo Switch2¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡ª
¸½ºß¡¢PlayStation(R)5¡¿PlayStation(R)4¡¿Steam(R)¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥â¥Î¥¯¥íー¥à¥á¥Ó¥¦¥¹ ¹ï¥ÎÂåìÞ¡Ù¤¬Nintendo Switch2¤Ë¤Æ¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò½é¸ø³«¡ª
ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥×¥í¥íー¥°¡õ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¡ª
¸ø¼°À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¸ø¼°À¸ÊüÁ÷ ºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«SP¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÂç¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹º× -30th Anniversary-¡×¤Î¤ß¤Ç¤·¤«¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àºÇ¿·±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¸ø¼°À¸ÊüÁ÷ ºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«SP¡×
https://www.youtube.com/live/M6httGZ3aNA
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡ª
ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸¡Ù¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÍÑ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÊÌ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÈPlayStation¡É¡¢¡ÈPS5¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Çò¤Ø¤ÎÆ»É¸
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯Í½Äê
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch2¡¿PlayStation(R)5¡¿Steam(R)
¸ø¼°¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡§https://aquaplus.jp/teaser/utashiro/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/AQUAPLUS_JP
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)AQUAPLUS