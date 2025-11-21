¡ÚÆüËÜ½é¡ÛÃÏ°è¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤È¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí»Ù±ç¤òÎ¾Î©¡£¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡ÖFOOBOUR¡×¤òÌµ½þÄó¶¡¡¢Á´¹ñ5ÃÏ°è¤Ç¸øÊç
2024Ç¯2·î16Æü¡§Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤Æ¿©»ö»Ù±ç¡¡»£±Æ¡§ÎëÌÚ¾Ê°ì
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊPBV¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢¡ÖFOOBOUR¡×¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ê¤É¤Ø¤Î¡Ö24»þ´Ö¡¦Ìµ¿Í¤Ç¤Î»Ù±ç¡×¤È¡¢È¯ºÒÄ¾¸å¤ËÈïºÒÃÏ¤Ç²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡ÖÆ°¤¯»Ù±çµòÅÀ¡×¤Îµ¡Ç½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ°è»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß(¢¨1)¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢PBV¤ÏEssential Disaster Assistance Network¡ÊEDAN¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖFOOBOUR¡×¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤ÈÆ³Æþ»Ù±ç¡Ê½é´üÈñÍÑ¤ò´Þ¤à1,250Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò¡¢Á´¹ñ¤Ç¿·¤¿¤Ë5ÃÄÂÎ¤ØÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÊÌ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤³¤½¤¬¿Í¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦PBV¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤ÈÊ¿¾ï»þ¤ÎÃÏ°èÊ¡»ã¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡§2025Ç¯11·î¤ÎÅöÃÄÂÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¸¸¥¡¦»öÎã¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGoogle¸¡º÷¡¢CiNii Articles¡¢Æü·Ð¥Æ¥ì¥³¥óÅù¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí»Ù±ç¡Ù¡ØºÒ³²»Ù±ç¡Ù¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥ー¥ïー¥É¤ÇÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¾¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¶È¼Ô¤È¤Î¶¨Äê¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¡×¤ËÊ¿»þ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾¦¶È±Ä¶È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー»ö¶È¼Ô¤Ë¿æ¤½Ð¤·¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿»þ¤ËÆÃÄê¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¤Ç¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯³èÆ°¤Ï¡¢¸ÇÄê¤ÎµòÅÀ¤ä°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¿©ÎÁÇÛÉÛ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤òÍÑ¤¤¤Æ°ÜÆ°·¿¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¤«¤Ä¤½¤ì¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò´ð¤Ë¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë
1. ¡ÖFOOBOUR¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È 2025Ç¯ÅÙÆÃÊÌ»Ù±ç¤Î³µÍ×
PBV¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ëº´²ì¸©ÂçÄ®Ä®¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¡ÖFOOBOUR¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢Ìµ¿Í·¿¤Î»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈïºÒÄ¾¸å¤ÎÊª»ñ»Ù±ç¤ä¿©¤Î»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ê¿¾ï»þ¤ÎÈ÷¤¨¤ÈºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤°ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î5ÃÏ°è¤ØÄÉ²Ã¡¦³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÊÌ»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ¡ä
ÄÌ¾ï¡¢¡ÖFOOBOUR¡×Æ³Æþ¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾Èñ¤äÈ÷ÃßÉÊÈñ¤Ê¤É¡¢½é´üÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÌó850Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢EDAN¤Ë¤è¤ë½õÀ®¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¤«¤é¥êー¥¹¥¢¥Ã¥×¼ÖÎ¾¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÄê¤µ¤ì¤¿5ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¾åµ½é´üÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿1,250Ëü±ßÁêÅö¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- »Ù±çÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÇFOOBOUR¿·µ¬Æ³Æþ¤ò´õË¾¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¦NPO¤Ê¤É5ÃÄÂÎ
- Äó¶¡Êª¡§ FOOBOUR¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¼ÖÎ¾¤ÎÌµ½þÂßÍ¿¡¢Æ³Æþ¡¦±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¿æ¤½Ð¤·¸¦½¤¡¢±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡
- ±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
2. ¡ÖFOOBOUR¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¤ÊÃÏ°è»Ù±ç
¡ÖFOOBOUR¡×¤Ï¡¢Food¡Ê¿©¡Ë¤ÈHarbour¡Ê¹Á¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡È¿©¤Î¹Á¡É¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿¾ï»þ¡¦ºÒ³²»þ¤òÌä¤ï¤ºÃÏ°è¤Î»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(1) Ê¿¾ï»þ¤Îµ¡Ç½¡§Ìµ¿Í¡¦24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÊª»ñ»Ù±çµòÅÀ
- ÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¡§ ¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡Ê»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅöÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ê¤É¡¢À¸³èº¤µç²ÈÄí¡£
- µ¡Ç½¡§ 24»þ´ÖÊª»ñ¤¬¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤ÊÌµ¿Í¤Î¿©ÎÁÊª»ñ»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡ÊÅÐÏ¿À©¡¦ÅÅ»Ò¥í¥Ã¥¯Êý¼°¡Ë¡£
- ÃÏ°è¹×¸¥¡§ ÃÏ°è¤Î¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î´óÂ£ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ºÒ³²»þ¤Îµ¡Ç½¡§ÈïºÒ¼Ô¤Î¿´¿È¤ò»Ù¤¨¤ëÆ°¤¯»Ù±çµòÅÀ
- µ¡Ç½¡§ È¯ºÒ»þ¤ËÈïºÒÃÏ¤Ø¿×Â®¤Ë½ÐÆ°¤·¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤ä»Ù±çÊª»ñ¤ÎÇÛÉÛµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- °ÕµÁ¡§ ÈïºÒ¼Ô¤Î¿´¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖºÇ½é¤Î»Ù±ç¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë½éÆ°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼«¼£ÂÎÅù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È°ÕµÁ
PBV¤¬¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¾ï»þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÁê¸ß»Ù±ç¡×¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊºÒ³²ÂÐ±þ¡¦Ê¡»ãÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Ê¿¾ï»þ¤ÎÊ¡»ã»Ù±ç¤Î¶¯²½¡§ ¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ê¤É¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¡§ È¯ºÒ»þ¤ËÂ¨»þ²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¡ÈÆ°¤¯µòÅÀ¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°èÏ¢·È¤ÎÂ¥¿Ê¡§ ¼«¼£ÂÎ¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¦NPO¡¦´ë¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¤òÂ¥¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
4. ±þÊçÊýË¡¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
ËÜÆÃÊÌ»Ù±ç¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¤Ï¡¢PBV¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡ÖFOOBOURÆ³Æþ¿½ÀÁ½ñ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ø¤´Äó½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§
¡ÚEDANÆÃÊÌ»Ù±ç¡Û£µÃÄÂÎ¤ØÌµ½þ¤Ç¼ÖÎ¾¤ÈÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄó¶¡¡ªFOOBOURÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://foobour.pbv.or.jp/implementation/)
https://foobour.pbv.or.jp/implementation/(https://foobour.pbv.or.jp/implementation/)
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î20Æü～12·î26Æü
- ÇÛÈ÷ÃÏ°è¤Î·èÄê¡¡¡§2026Ç¯1·î
- ¼ÖÎ¾½àÈ÷¡¦¸¦½¤¡¡¡§2026Ç¯2·î～3·î
- ³ÆÃÏ¤Ç¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¡§2026Ç¯4·î～8·îËö
5. PBV¤ª¤è¤ÓÏ¢·ÈÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊPBV¡Ë(https://pbv.or.jp/)¡¡
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºÒ³²»Ù±çÀìÌç¤Î¸ø±×Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤³¤½¤¬¿Í¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢³¤³°31¥«¹ñ¡¢¹ñÆâ87ÃÏ°è¤ÇºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¶ÛµÞ»Ù±ç¤äÈòÆñ½ê»Ù±ç¡¢À¸³è¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ºÆ·ú¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦»Ù±çÁÈ¿¥¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Essential Disaster Assistance Network¡ÊEDAN¡Ë(https://edan-bosai.jp/)¡¡
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊPMJ¡Ë¤ÈÇ§ÄêNPOË¡¿Í Á´¹ñºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»Ù±çÃÄÂÎ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊJVOAD¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡¢¡ÖÈòÆñÀ¸³è¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ç¤¹¡£PBV¤ÏEDAN¤Î»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¡¢±¿±Ä¤äÏ¢·ÈÄ´À°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó(https://www.palline.co.jp/)¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È¤òÊªÎ®¤«¤é»Ù¤¨¤ëÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥êー¥¹¥¢¥Ã¥×¼ÖÎ¾¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÃÊÌ»Ù±ç¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ôー¥¹¥Üー¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊPBV¡Ë
FOOBOUR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§°ÂÅÄ¡¦»ûÃÏ
E-mail¡§foobour@pbv.or.jp
T E L ¡§050-1732-4029¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00-18:00 / ÅÚÆü½ËÄêµÙ¡Ë
W E B ¡§https://pbv.or.jp/