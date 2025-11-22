¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹ñÆâ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¿·Àß¡¦ÁýÀß»þ¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡Ö·ÏÅýÅÅÎÏ¡Ê¥°¥ê¥Ã¥É¡ËÀÜÂ³¤ÎÄ¹´üÃÙ±ä¡×¤ËÂÐ¤·¡¢²¾ÀßÈ¯ÅÅ½ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¹ñÆâ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤¹¤ëÃæ¡¢¥°¥ê¥Ã¥ÉÀÜÂ³¤Þ¤Ç¿ôÇ¯¤òÍ×¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹²ÃÂ®¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¤Î²¾ÀßÈ¯ÅÅ½ê¤«¤é¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ØÅÅµ¤¤òÁ÷¤ë
£±¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÈÅÅÎÏÉÔÂ¡É¤È¡È¥°¥ê¥Ã¥ÉÀÜÂ³ÃÙ±ä¡É
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢HPC¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡¢°Ê²¼¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÅÅÎÏ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¡É¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·ÏÅýÅÅÎÏ¡Ê¥°¥ê¥Ã¥É¡ËÀÜÂ³¤Ë5Ç¯°Ê¾å³Ý¤«¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë
- ÊÑÅÅ½ê¡¦Á÷ÅÅÀþ¤ÎÍÆÎÌÉÔÂ¤Ë¤è¤ë·×²èÃÙ±ä
- AI²½¤ÇÉ¬Í×ÅÅÎÏ¤¬½¾Íè¤Î¿ôÇÜ¤ËÁý²Ã
£²¡¢¥¢¥°¥ì¥³¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï
¥¢¥°¥ì¥³¤ÏÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅÅÎÏ¡¦ÎäµÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥ÉÀÜÂ³¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¤ë²¾ÀßÈ¯ÅÅ½ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ¥â¥¸¥åー¥ë¼°²¾ÀßÈ¯ÅÅ½ê¤ò¸½ÃÏ¹½ÃÛ¡Ê¿ôM～¿ô½½MWµ¬ÌÏ¤ËÂÐ±þ¡Ë
- ºÇÃ»¿ô¥ö·î¤Ç¥Ç¥£ー¥¼¥ë¡¦¥¬¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÊBESS¡Ë¡¦ÊÑÅÅÀßÈ÷¤ò°ìÂÎÄó¶¡
- ¥ì¥ó¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¥°¥ê¥Ã¥ÉÀÜÂ³¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÅ±µî
£³¡¢³¤³°¤Ç¤Ï°ìÈÌ²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ëー¥º¤¬µÞÁý
¥¢¥°¥ì¥³¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±²¾ÀßÅÅ¸»¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÌÊÆ¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥°¥ê¥Ã¥ÉÃÙ±ä3Ç¯ ¢ª ¥¢¥°¥ì¥³¤¬50MWµé¤Î²¾ÀßÈ¯ÅÅ½ê¤ò¹½ÃÛ ¢ª ÀßÈ÷²ÔÆ¯¤òÁ°ÅÝ¤·
- ²¤½£¥³¥í¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¼ÔÊÑÅÅ½êÁý¶¯¤Þ¤Ç¤Î18¥ö·î¤ò²¾ÀßÅÅ¸»¤Ç¥«¥Ðー
- ¥¢¥¸¥¢¤ÎHPC¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーAI¼ûÍ×µÞ³ÈÂç¤ÇÉ¬Í×ÍÆÎÌ¤¬ÇÜÁý ¢ª ¹±µ×ÀßÈ÷À°È÷¤Þ¤Ç²¾Àß¤ÇÂÐ±þ
https://www.aggreko.com/en-us/sectors/data-centres
https://www.aggreko.com/en-us/sectors/data-centres/data-centre-bridging-power-solutions
https://www.aggreko.com/en-us/sectors/data-centres/bridging-power-solutions
£´¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¢¥°¥ì¥³¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ú²°¤¬´°À®¤·¤Æ¤â¡ÈÅÅÎÏ¤¬Íè¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ç¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー²ÔÆ¯¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥°¥ì¥³¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤¬ÂÔ¤¿¤º¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¤ò¼Â¸½
- ½é´üÅê»ñCAPEX¤òÍÞÀ©¤·¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òºÇÅ¬²½
- Î©¤Á¾å¤²¤¬Áá¤¯¡¢³ÈÄ¥¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ
- ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±¿ÍÑ
¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥°¥ì¥³¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ÎºÇÂç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê»þ¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê¶È³¦ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢½ÀÆð¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¡£¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁªÂò»è¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1962Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ò±Ñ¹ñ¤Ë¹½¤¨¡¢¸½ºß8,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.aggreko.com/en
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Aggreko Japan¡Ê¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¡²ÃÆ£¿µ¾Ï¡Ê¤«¤È¤¦¤Î¤ê¤¢¤¡Ë
¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1ÃúÌÜ6ÈÖ5¹æ ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë9³¬
https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us