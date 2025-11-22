¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û·ÏÅýÅÅ¸»ÀÜÂ³¤Þ¤Ç¤Î¡È¶õÇò´ü´Ö¡É¤òËä¤á¤ë¡Ö²¾ÀßÅÅ¸»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òËÜ³ÊÅ¸³«
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡Ë¤Ï¡¢·ÏÅýÅÅ¸»¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÅÎÏ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¾ÀßÅÅ¸»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹ñÆâÅ¸³«¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥°¥ì¥³¤ÏÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅÅÎÏÅÅ¸»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»³´ÖÉô¤ÎÇÀ¾ì¡¢±è´ßÉô¤ÎÍÜ¿£¾ì¡¢Î¥Åç¡¦¿·µ¬³«È¯ÃÏ¤Ê¤É¡¢ÅÅÎÏ¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»öÎã¾Ò²ð
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ÜÍñÀ¸»º¹©¾ì¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤¿²¾ÀßÅÅ¸»Æ³Æþ»öÎã¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©¤Î»³´ÖÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ·ÜÍñÀ¸»º¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áý»º¤ËÈ¼¤¤ÆüÎÌ2MW¤ÎÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ¤Ç¤Ï0.5MW¤·¤«¶¡µë¤Ç¤¤º¡¢ÅÅÎÏ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ï2Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥°¥ì¥³¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¸½ÃÏ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¼ÂÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÅ¸»Àß·× ¢ª ÀßÃÖ ¢ª »î±¿Å¾ ¢ª ±¿ÍÑ ¢ª ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥°¥ì¥³¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥¢¥°¥ì¥³¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢2MW¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷¡Ê1400kVAÈ¯ÅÅµ¡¡ß4Âæ¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¡£¹©¾ì±¿±Ä¥Áー¥à¤ÈÀß·×¿ÞÌÌ¤ä±¿ÍÑ¾ò·ï¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Àß·×¤«¤éÀßÃÖ¡¢»î±¿Å¾¤Þ¤Ç¤ò¤ï¤º¤«14Æü´Ö¤Ç´°Î»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç³ÎÁ¤È¤·¤Æ¹©¾ìÂ¦¤¬´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿A½ÅÌý¡ÊAFO¡Ë¤ò·ÑÂ³ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥°¥ì¥³ÆÈ¼«¤Î´ÉÍýÂÎÀ©
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥°¥ì¥³ÆÈ¼«¤ÎARM¡Ê¥ê¥âー¥È´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÈIPM¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¾ïÃó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃÖ¤«¤º¤È¤â24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤òºÇÅ¬±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ARM¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÉé²Ù¾õÂÖ¤äÇ³ÎÁ¾ÃÈñ¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢¸Î¾ãÍ½Ãû¤ò»öÁ°¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤·¤Þ¤¹¡£IPM¤ÏÌë´Ö¤ÎÌµ¿Í²½±¿Å¾¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÈ¯ÅÅµ¡¤Îµ¯Æ°¤äÄä»ß¤òÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¼êÆ°ºî¶È¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¡¢ºï¸º¤Ç¤¤¿¹©¿ô¤ÏÎß·×5,840»þ´Ö¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸ú²Ì
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤Ï·úÊª´°À®¸å¤¿¤À¤Á¤ËÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿1ÆüÌó1²¯6000Ëü¸Ä¤ÎÍñ¤ÎÀ¸»ºµ¬ÌÏ¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â¸½¡£ÃæÃÇ»þ´Ö¤â¤Ê¤¯»Ô¾ì¶¡µë¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î°Ý»ý¡¦³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ëÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ¡¦·úÀß¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤Ø¹¤¬¤ë¥¢¥°¥ì¥³¤Î²¾ÀßÅÅ¸»¤Î²ÄÇ½À
¥¢¥°¥ì¥³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¤ä¿©ÉÊ¹©¾ì¡¢¹ÁÏÑ¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¡¢À½Â¤µòÅÀ¤ÎÁýÀß´ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¥Åç¤Ç¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤ä²¾Àß´ðÃÏ¤Ê¤É¡¢¡ÖÅÅÎÏ¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤À°È÷¤ä¡¢Áý¶¯¹©»ö¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ë²ÔÆ¯ÃÙ±ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥°¥ì¥³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÉ¬Í×¤Ê¡ÈÅÅÎÏ¤òÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢²¾ÀßÅÅ¸»¤ÎÄó¶¡¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»ö¶È³«»Ï¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¿×Â®¤Ë»ö¶È¡¦À¸»º¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥°¥ì¥³¤Î²¾ÀßÅÅ¸»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤òÃ»´ü´Ö¤Ç²ò·è¤·¡¢´ë¶È¤¬ËÜÍè¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥°¥ì¥³¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¢¿©ÉÊ¡¢À½Â¤¡¢·úÀß¡¢ÊªÎ®¡¢¸¦µæÊ¬Ìî¤Ê¤ÉÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤Ø¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×ÆÏ¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥³¡ÊAggreko¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥°¥ì¥³¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ÎºÇÂç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê»þ¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¶¡µë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê¶È³¦ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢½ÀÆð¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¡£¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁªÂò»è¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1962Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ò±Ñ¹ñ¤Ë¹½¤¨¡¢¸½ºß8,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.aggreko.com/en
