¡Ø¥´¥´¥´¥´ー¥¹¥È¥é¥ó¥É | ¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥É¥º¥ëÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«ºÅ
IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒPlott¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±üÌîæÆÂÀ¡¢°Ê²¼ ¡ÖPlott¡×¡Ë¤Ï¡¢Plott Games¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥´¥´¥´¥´ー¥¹¥È¥é¥ó¥É | ¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¡×¤Î¥É¥º¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¡Ö¥É¥º¥ëÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥Ã¥ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¾®È½¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®È½¡×¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥É¥º¥ë¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë°áÁõ¤ä¥µ¥¤¥³¥í¤Ï¡¢¥É¥º¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥º¥ë¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¾®È½¤È¸ò´¹¤·¤ÆÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥º¥ë¤Î¥¹¥¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êý¤Ï¡¢¥É¥º¥ë¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Èー¥êー³µÍ×
¥É¥º¥ë¡§ÀÛ¼Ô¡¢¥É¥º¥ë¤È¿½¤¹¡ª°¤·¤¹õÎµ¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢ÀÛ¼Ô¤ÏÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡Ä
¥É¥º¥ë¡§Ê©¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ÏÊ©¤ò»Â¤ê¡¢µ´¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ïµ´¤ò»Â¤ê¡¢¡Öµ´¤Î¥É¥º¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¬
¥É¥º¥ë¡§²æ¤¬ÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¶²¤í¤·¤¤Îµ¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ä
¥É¥º¥ë¡§¤¢¤È¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤´¤¶¤ë¡ª
¥É¥º¥ë¡§¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉð¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²ÈÍè¤òÃµ¤¹¤Ç¤´¤¶¤ë¤è
¥É¥º¥ë¡§²ÈÍè¤Ï»Í¿Í¤¯¤é¤¤Íß¤·¤¤¤Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¡Ä
¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ë
¥É¥º¥ë¡§¤à¡ª²¿¤ä¤éÌÌÍÅ¤ÊÆ»¶ñ¤¬¡Ä¡ÖÃç´Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¡©
¥É¥º¥ë¡§¤³¤ÎÀÖ¤¤¿Ë¤Î¼¨¤¹Êý¤Ø¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢Ãç´Ö¤È¤Ê¤ë»ø¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ç¤´¤¶¤ë¤Ê¡ª
¥É¥º¥ë¡§¤è¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤È·è¤Þ¤ì¤Ð¡£Éð¾¥É¥º¥ë¡¢¤¤¤¶»²¤ë¡ª
¢£ ¡Ø¥´¥´¥´¥´ー¥¹¥È¥é¥ó¥É | ¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª¡Ù³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥´¥´¥´¥´ー¥¹¥È¥é¥ó¥É | ¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS/Android
¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒPlott
¡¦¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)DOZLE Corp.¡¡(C)︎Plott Inc.
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/gogogoghostland
¡¦App Store/Google Play¡§https://onelink.to/pr-gogogoghostland
ËÜºî¤Ï¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥× ¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¡×½é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯4·î¤ËÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬»ý¤Ä¸ÇÍ¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤òÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー
¤³¤³¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¾Ð´é¤¬½¸¤Þ¤ëÂç¿Íµ¤¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¡×¡£
²ÈÂ²Ï¢¤ì¤âÍ·±àÃÏ¹¥¤¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë³Ú¤·¤¤¶õ´Ö――¤½¤³¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÈÌ´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú±à¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Î³Ú±à¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ°Å°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
Ææ¤Î¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥Ñー¥¯Á´ÂÎ¤òÀêµò¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡ª
ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏË½Áö¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÆ¨¤²ÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¡×¤Ï¤½¤Îµ±¤¤ò¼º¤¤¡¢º£¤ä¡ÖÍ©Îî¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤Ø¤ÈÀ®¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¥É¥º¥ë¼Ò¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï――1ÂÎ¤ÎÃý¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª
¡Ö¤ª´ê¤¤¡Ä¤³¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡ª¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥É¡×¤ÎÀºÎî¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡ª
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥É¥º¥ë¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÏÊ³µ¯¤¹¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼è¤êÌá¤¹·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤òÁà¤ë¶²¤ë¤Ù¤Â¸ºß――¡Ö¥´ー¥¹¥È¥¥ó¥°¡×¡£
¥´ー¥¹¥È¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÀø¤ß¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò´°Á´¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¡Ö¾Ð´é¡×¤È¡ÖÌ´¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï――¡©
¤µ¤¢¡¢¤¤¤¶Ã¥´Ô¡ª¥´ー¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÀï¤¤¤ÈÆæ²ò¤¤¬ÂÔ¤Ä¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¥é¥ó¥ÉÃ¥´ÔºîÀï¡×¤¬¡¢º£»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢£ ¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö¥É¥º¥ë¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°åÂçÀ¸¤«¤éYouTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡Ö¥É¥º¥ë¡×¤ò¥êー¥Àー¤Ë¡¢5Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥²ー¥à¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡£
¥É¥º¥ë¡¢¤Ü¤ó¤¸¤å¤¦¤ë¡¢¤ª¤ó¤êー¡¢¤ª¤é¤Õ¤¯¤ó¡¢¤ª¤ª¤Ï¤éMEN¤Î5Ì¾¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥²ー¥à¼Â¶·Æ°²è¤òËèÆü¸ø³«¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï250Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ãhttps://www.youtube.com/@dozle
¡¦X¡Ãhttps://x.com/dozle_official
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.dozle.jp
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPlott¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¿´¤ËIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËYouTube¤äTikTok¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ä¡¢webtoon¡Ê¢¨¡ËºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¾ï¤Ë²¹ÅÙ¤ò¡£À¤³¦¤ËÇ®¶¸¤ò¡£»þÂå¤ËÅô²Ð¤ò¡£¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢YouTubeÎÎ°è¤Ç¤ÏÎß·×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô1,200Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô150²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥²ー¥à¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ webtoon¤Ï¡¢NAVER WEBTOON Ltd.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒPlott¡ÊPlott Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±üÌîæÆÂÀ
ÀßÎ©¡§2017Ç¯8·î2Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-4 ¥À¥ô¥£¥ó¥Á¾®ÀîÄ®5F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://plott.tokyo/