ËÌ³¤Æ»¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç½é¡£¡ØHOTELÇòÎÓHAKODATE¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î¡Ö¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¡×¤ÎÃç´Ö¤Ë
¥¹¥âー¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTELÇòÎÓHAKODATE¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÁ¥¸«Ä®17-3¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í ²Ï¸¶Âçµ±¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ëÈó±ÄÍø¤Î²ñ°÷ÁÈ¿¥¡Ö¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¡×¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¡¢ºÇ¹âµé¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¾Ú¤·¤È¤µ¤ì¤ë¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¤Î²ÃÌÁ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï½é¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·µ¬²ÃÌÁ¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¤Ï¡¢580¸®¤ÎÆÈÎ©·Ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ëÈæÎà¤Ê¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÜÀß¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1954Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥É¡¦¥ô¥£ー¥ô¥ë¡ÊÀ¸³è·Ý½Ñ¡Ë¡×¤ò»¾¤¨¡¢º£¤äÀ¤³¦65¤«¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¼Ô¤ä¥·¥§¥Õ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿¦¿Í¤äÀ¸»º¼Ô¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½Åª¡¢Èþ¿©Åª¡¢´Ä¶Åª°ä»º¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡Ê¿¦¿Íµ»¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥Èー¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¿¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Æî¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
ÀÄ¤¯Æ©ÌÀ¤Ê¶õ¤Î²¼¡¢¶µ²ñ¤Î¾â¤¬ÑÛ¤È¤·¤¿²»¤ò¶Á¤«¤»¤ëÈ¡´Û¤ÎÅß¡£Îä¤¿¤¯Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ËÈ¡´Û»³¤«¤é¤ÎÌë·Ê¤â¤¤¤Ã¤½¤¦Èþ¤·¤¯ºã¤¨¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¡¢¡ÖHOTELÇòÎÓHAKODATE¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿©ºà¤ò°é¤Æ¤ë¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Main Dining ÇòÌë
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÈÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖMain Dining ÇòÌë¡×¡£¤³¤ÎÅß¤Î¥Ç¥£¥Êー¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢‟Æ»Æî¤Î¥×¥ë¥Ë¥¨¡Êµû²ðÎÁÍý¡Ë¡É¤Ç¤¹¡£
Á°ºÚ¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥âー¥¯¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë‟Ì¸¤ÎÃæ¤Î¥«¥¤¨¤â¤ó¡È¡£ºÇÃæ¤ËµÍ¤á¤¿¸ü´ß»º²´éÚ¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬ÆÀ¤â¸À¤ï¤ì¤Ì¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
‟Ì¸¤ÎÃæ¤Î¥«¥¤¨¤â¤ó¡È
µûÎÁÍý¤Î¡Ö¶á³¤»º¥¬¥ó¥®¥¨¥¤ ¥¥ã¥Ù¥Ä ¥·¥§¥êー¥Ó¥Í¥¬ー¥½ー¥¹¡×¤Ï¡¢°øÆ£ÆÁ°ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤¬¤«¤Ä¤Æ»Õ»ö¤·¤¿¡¢Åìµþ¡¦»°ÅÄ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥³ー¥È¥Éー¥ë¡×¤ÎÀÆ¿ÜÀ¯Íº»á¤ËÊû¤²¤ë¥ª¥Þー¥¸¥å¡£È¡´Û¡Ö¥Þ¥ë¥Ò¥éÀîÂ¼¿å»º¡×¤Î12kg¤â¤Î¶á³¤»º¥¬¥ó¥®¥¨¥¤¤ò¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¹á¤ê¹â¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
"¶á³¤»º¥¬¥ó¥®¥¨¥¤ ¥¥ã¥Ù¥Ä ¥·¥§¥êー¥Ó¥Í¥¬ー¥½ー¥¹"
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÏÇÀ±¤ò»×¤ï¤»¤ëµåÂÎ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥ê¥¥åー¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Ù¤¹¤ë‟¥ªー¥í¥é¡È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËÍÉ¤é¤á¤¯Áó¤¤±ê¤¬¡¢¤³¤Îµ¨Àá¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛÅª¤Ê¥ªー¥í¥é¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²Û»Ò‟¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡É¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
"¥ªー¥í¥é"
È¡´Û¡Ö¥Þ¥ë¥Ò¥éÀîÂ¼¿å»º¡×¤Ë¤Æ / °øÆ£¥·¥§¥Õ
¢£¤¹¤·½è Á¥¸«
ËÌ³¤Æ»¤¬°é¤àË¤«¤Ê¡È£Å£Ú£ÏÁ°¡É¤Î¿è¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¤¹¤·½è Á¥¸«¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ»Æî¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¤Î¿¿Ã¤ÎÇò»Ò¤Ý¤ó¿Ý¤ä¾ø¤·¤¿¤Æ¤ÎÌÓ³ª¡¢¤¢¤ó¤¤â¡¢¶üÏ©¤Î¤·¤·¤ã¤â¤ÎÅ·¤×¤é¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
"¿¿Ã¤ÎÇò»Ò¤Ý¤ó¿Ý"
"¾ø¤·¤¿¤Æ¤ÎÌÓ³ª"
»é¤Î¤Î¤Ã¤¿´¨òÞ¡Ê¥Ö¥ê¡Ë¤ä±ÀÃ°¤Î°®¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÈþÌ£¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
"´¨òÞ¤Î°®¤ê¡É
È¡´Û»Ô¾ì¡Ö¾®À¾Á¯µûÅ¹¡×¤Ë¤Æ / ÀîîµÂç¾
¢£Bar Hakodadi
¹â¤¯½Å¸ü¤Ê³ÊÅ·°æ¤Î²¼¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖBar Hakodadi¡×¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ËÀ¾ÍÎ¤ê¤ó¤´¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¼·ÈÓÄ®¤Î¤ê¤ó¤´¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î²ÌÊª¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿Åß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥¯¥Æ¥ëÌ¾¡¿
¼·ÈÓÄ®»º¤ê¤ó¤´¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥£ー¥Ë
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤ÎEVE
"¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤ÎEVE"
Ì¥ÎÏÅª¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¨¥¯¥¹¥«ー¥·¥ç¥ó
¡ÖHOTELÇòÎÓHAKODATE¡×¤Ç¤ÏÅß¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¨¥¯¥¹¥«ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ìë·Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー
¡¦É¹¾å¥ï¥«¥µ¥®¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥×¥é¥ó
¡¦Ì¸É¹Âç¼ù¤ÈÍ·¤Ö ¥¹¥Îー¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¥£¥Æ¥£
¡¦¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç³¹½ä¤ê
¡¦Æó¤Ä¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤òË¬¤Í¤ë
´ÛÆâ¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHOTELÇòÎÓHAKODATE¡×
È¡´Û¹Á¤ò¸«ÅÏ¤¹¹¬ºä¤Ë¡¢100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿µì¥í¥·¥¢ÎÎ»ö´Û¤ò²þ½¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡ÖHOTELÇòÎÓHAKODATE¡×¤Ï¡¢Á´6¼¼¥ªー¥ë¥¹¥¤ー¥È¤Î¥¹¥âー¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡£±ýÇ¯¤ÎÈþ¤·¤¤ÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÎÎ»ö´ÛÅï¤È¡¢¿´¤âÂÎ¤âÀ°¤¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥ê¥È¥êー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Åï¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
HOTEL ÇòÎÓ HAKODATE
½êºßÃÏ¡§¢©040-0055 ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÁ¥¸«Ä®17-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0138-83-2273(ÂåÉ½ÅÅÏÃ)
URL¡§https://www.biaclyn.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§contact@biaclyn.com
¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ 090-8560-4351¡Ê¼µÁÒ ½©Êæ¡Ë
