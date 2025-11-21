¿¹¹áÀ¡¡õ¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ö¤½¤ê¤ã¥À¥á¤À¡ª½Å¤¤¤è¡ª¡×½é¥Çー¥È¤ÇÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í´ÂÀ¤ØÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºä ÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡Ë¤Ï¡¢¡È·ëº§¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤ë¡É¿·ÈÖÁÈ¡ØThe Marriage Project¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¡ÊÂè3¡¦4ÏÃ¡Ë¤òËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷£·Ì¾¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤Þ¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Îº§³è¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡ô£³¡¡½çÄ´¤Ëº§³è¤ò¿Ê¤á¤ëË¨²Ö¤È¡¢¶ìÀï¤¹¤ëÍ´ÂÀ[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=X-ZOKf8WWr4 ]
ÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÃËÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿31ºÐ¤ÎË¨²Ö¡Ê¤â¤«¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¸òºÝ¤¹¤ë¤«·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²áµî¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº§³è¤Î¥×¥í¡¦Èª¤Ë½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¡£
°ìÊý¡¢29ºÐ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦Í´ÂÀ¡Ê¤æ¤¦¤¿¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥È¤Ï2～3²óÌÜ¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½÷À¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ä²ñÏÃ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÍ´ÂÀ¤Ï¡¢Èª¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥Þー¥È¤Ê²ñÏÃ¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢Îø°¦·Ð¸³¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ô£´¡¡ÉÔ´ïÍÑÃË»Ò¡¢½é¥Çー¥È¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÎÞÌÜ¡É[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=85S1ZzZ8KJg ]
Í´ÂÀ¤Î¸µ¤Ë¡¢ËÜÌ¿¤Î¤ªÁê¼ê¤«¤éÆÍÁ³¤Î¸òºÝ½ªÎ»¤ÎÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Ö½÷¤Î»ÒÂ¦¤ÏÈ¿±þº¤¤ë¤è¡ª¡×¡Ö²áµî¤Î½÷¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡×¤È¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤ëÍ´ÂÀ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡²¡£¤Þ¤¸¤á¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ´ÂÀ¤Î¡È¿´¤ÎÍÉ¤ì¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯29ºÐ¤ÎÎ½¡Ê¤ê¤ç¤¦¡Ë¤Îº§³è¤â¥¹¥¿ー¥È¡£²áµî¤Ë¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢Îø°¦¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ½¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¡Ä¡×¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éº§³è¤ËÄ©¤à¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Î½¤Ï²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÆ¤Ó°¦¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¸«ÆÏ¤±¿Í¤Î¿¹¹áÀ¡¡õ¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬ÀÖÍç¡¹¥Èー¥¯¡ª
¡Ö¥¼¥íÆüº§¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¡Ö¿²¼¼¤ÏÆ±¤¸¤¬¤¤¤¤¡©¡×¡ÖÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·ëº§Áê¼ê¡×¤Ê¤É¡¢º£Ç¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·ëº§´Ñ¤ä¡¢·ëº§18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢£²¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤·¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¶¦´¶¤¢¤ê¤Î¡ÈËÜ²»¥Èー¥¯¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØThe Marriage Project¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Ù¤È¤Ï
¡È·ëº§¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷£·Ì¾¤Î£±Ç¯´Ö¤Îº§³è¤ËÌ©Ãå¡£Îø°¦¤È·ëº§¤Î°ã¤¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤òÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤äÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¢¿·´¶³Ð¤Îº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤¤¤Î¥É¥¥É¥¡¢³ëÆ£¡¢ÊÌ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¨¡¨¡»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
MC¤Î¿¹¹áÀ¡¤È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ë¤è¤ëÀÖÍç¡¹¥Èー¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Îø°¦ÌÏÍÍ¤äÎÞ¤Î½Ö´Ö¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£·Ì¾¤Ï¡¢1Ç¯¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î·ëº§¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¢£ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô
¿¹ ¹áÀ¡
1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
2023Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Öseju¡×¤Ë½êÂ°¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç(¥Á¥§¥êー¥Üー¥¤)¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³
1971Ç¯4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£
1992Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤ò·ëÀ®¡£¸½ºß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¡£
º§³è¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¡Èª¡Ê¤Ï¤¿¡Ë
º§³è¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢ÄÌ»»800Ì¾¤ÎÃË½÷¤òÀ®º§¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ÉÒÏÓ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡£º§³è¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È°¦¾ð¡É¤È¡ÈÀïÎ¬´ã¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Öº§³è¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ»²²Ã¼Ô¤ÎËÜµ¤¤Îº§³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
