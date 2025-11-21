DRONE FUND¤¬¡¢¼¡À¤Âå»°¼¡¸µ°ÌÃÖÂ¬°Ì¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÄ©¤àMetCom³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô
¡Úº£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
MetCom¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î3DÂ¬°Ì¡¢¹ÒË¡¡¢»þ¹ï¡ÊPNT¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÉ¸½à¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¬°Ìµ»½Ñ¤ÏGPS¤ò´Þ¤àGNSS(¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à) ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÒÀ±¤«¤é¤Î»þ¹ï¿®¹æ¤ò¼õ¿®¤·¤Æ°ÌÃÖÂ¬°Ì¤ò¤¹¤ëGNSS¤Ï¡¢±ÒÀ±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ò²°Æâ¡¦ÃÏ²¼¤Ç¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é²°³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢GNSS¤ÏÃÏ¾å¤Ç¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÈù¼å¤ÊÅÅÇÈ¤ò°·¤¦¤¿¤á¡¢Ë¸³²¤ä´³¾Ä¤Ë¼å¤¯¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀÈ¼åÀ¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MetCom¤Î¼¡À¤Âå3DPNT¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÃÏ¾å´ðÃÏ¶É¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¿®¹æ¶¯ÅÙ¤¬¶¯¤¯¡¢·úÊª¤ÎÃæ¤äÃÏ²¼³¹¤Ç¤â»°¼¡¸µ°ÌÃÖÂ¬°Ì¤ò¹Ô¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²°³°¤Ç¤·¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯À¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGNSS¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢MetCom¤ÎÃÏ¾å¶É¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÍ¸ú¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é²óÅê»ñ°Ê¹ßMetCom»ö¶È¤ÎÈ¼Áö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿âÄ¾Â¬°Ì¥µー¥Ó¥¹¡ÖPinnacle¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¾õ¶·¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÄó·ÈÈ¯É½¡¢ÅÅÇÈÂ¬°Ì¥µー¥Ó¥¹¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É»ö¶È¿ÊÄ½¤¬Ãå¼Â¤Ê¤³¤È¤«¤éÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
MetCom¤Î»ö¶È³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¼¡À¤Âå¤Î3DÂ¬°Ì¡¢¹ÒË¡¡¢»þ¹ï¡ÊPNT¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥íー¥ó¤ä¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬°ÂÁ´¤Ë¶õ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãDRONE FUND ¶¦Æ±ÂåÉ½ ÂçÁ°ÁÏ´õ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
DRONE FUND¤Ï¡¢¡Ö¥É¥íー¥ó¡¦¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Á°Äó¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç²°Æâ¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»°¼¡¸µÂ¬°Ìµ»½Ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤ÏGNSS¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥ã¥ß¥ó¥°Åù¤ÎÌäÂê¤âÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¶õ¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áGNSS¤òÊä´°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶²¼¤ÇMetCom ¤¬¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹3D PNT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò·è¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¤âÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë 4Èô¹Ô¡ÊÍ¿ÍÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÌÜ»ë³°Èô¹Ô¡Ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¶È³¦¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£MetCom¡¡³µÍ×
MetCom³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î3DÂ¬°Ì¡¢¹ÒË¡¡¢»þ¹ï¡ÊPNT¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾åÇÈÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS/GNSS¡Ë¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¡¢¹â¿®Íê¡¢¹â¾ã³²ÂÑÀ¤Î»þ¹ï¾ðÊó¤È3D°ÌÃÖ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±ÒÀ±¿®¹æ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤²°Æâ¡¦ÃÏ²¼¤ò´Þ¤àÅÔ»ÔÁ´°è¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¿®ÍêÀ¡¦²ÄÍÑÀ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´¤ÇÊØÍø¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DRONE FUND¡¡³µÍ×
DRONE FUND¤Ï¡¢¡Ö¥É¥íー¥ó¡¦¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Á°Äó¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥É¥íー¥ó¡¦¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£1¹æ¡¦2¹æ¡¦3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹ç·×89¼Ò¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¡¦¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë»ñ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ Àµ¼°Ì¾¾Î¡§ DRONE FUND 3¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
¡¦ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ DRONE FUND³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡§ ÀéÍÕ ¸ùÂÀÏº¡¢ÂçÁ° ÁÏ´õ
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¸ÞÃúÌÜ£¹ÈÖ£±¹æ
¡¦ ÀßÎ©¡§ 2020Ç¯5·î
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥É¥íー¥ó¡¦¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñµÚ¤Ó¶¨¶È»Ù±ç
¡¦ ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ http://dronefund.vc
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦ DRONE FUND ¹ÊóÃ´Åö¡§ pr@dronefund.vc