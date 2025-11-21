¼çÍ×ÃÏ°èÀ¸¶¨¤Î10·îÅÙ¶¡µë¹â¡ÊÇä¾å¹â¡ËÂ®Êó
¡¡ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¡¢ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§¿·°æ¡¡¤Á¤È¤»¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ61¼çÍ×ÃÏ°èÀ¸¶¨¤Î2025Ç¯10·îÅÙ¤Î¶¡µë¹â¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¤ÎÂ®Êó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¼çÍ×ÃÏ°èÀ¸¶¨2025Ç¯10·îÅÙ¶¡µë¹â¡¦Á°Ç¯Èæ¡ÊÂÐ¾ÝÀ¸¶¨¿ô61¡Ë
¢¨¶¡µë¹â¤È¤ÏÇä¾å¹â¤äÈÎÇä³Û¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¶¡µë¹â¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¡¦ÂðÇÛ¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÊ¬Îà¤Ç¤¤Ê¤¤¶¡µë¡ÊÅôÌý¡¦Áòº×¤Ê¤É¡Ë¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡µë¹â¤ÎÉ´Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Î¤¿¤á¡¢Áí¶¡µë¹â¤ÈÆâÌõ¤Î¹ç·×¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²óµºÜ¤Î²áµî·îÅÙ¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ï³ÎÄêÃÍ¤Ç¤¹¡£Àè·î°ÊÁ°¤Î¥ê¥êー¥¹µºÜ¤ÎÁ°Ç¯Èæ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£·î¤ÎÆÃÄ§
¡»10·îÅÙ¤ÎÁí¶¡µë¹â¤Ï¡¢102.8%¤ÇÁ°Ç¯Ä¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡»Å¹ÊÞ¤Ï¡¢µÒ¿ô¤Î¿Ä¹¤ÈµÒÃ±²Á¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ102.5%¤Ç¤·¤¿¡£»¨²ß¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊÊ¬Îà¤ÇÁ°Ç¯¤òÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÂðÇÛ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¿Í¿ô¤¬Á°Ç¯Ì¤Ã£¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÃ±²Á¤ÏÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ102.9%¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆ¤Ï¡¢¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ë¤è¤ëÅÀÃ±²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å