¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Öwith¡×¡ÖOmiai¡×¤ò±¿±ÄÅý³ç¤¹¤ë¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¡¡·Ù»ëÄ£¤È2²óÌÜ¤ÎÏ¢·È¤Ç¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×ÂÐºö¤ò¶¯²½

¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Öwith¡×¡ÖOmiai¡×¤ò±¿±ÄÅý³ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡§ÌîÊÕ°ìÌé¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢10·î29Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤È2²óÌÜ¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î¡Öwith¡×¡ÖOmiai¡×¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×ËÉ»ß¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë·¼È¯³èÆ°¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß°Ê¹ß¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï´Æ»ëÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°úÍÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î°ãÈ¿Êó¹ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«±Ò°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ2²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×¤È¤Ï¡¢µÒ°ú¤¤Ë¤è¤ë´«Í¶¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤ËÅ¹Ì¾¤ä¾ì½ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ç¡¢ÁÛÄê³°¤Î¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶áÇ¯¡¢Èï³²¶â³Û¤ÏÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢³¹Æ¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä²°³°¹¹ð¡¢¸ø¼°X¤Ç¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈï³²¤Î¼ê¸ý¤äÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤¬º£Ç¯6·î¤Ë½é¤á¤Æ·Ù»ëÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÇÛ¿®¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Åö³º¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°úÍÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î°ãÈ¿Êó¹ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«±Ò°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÅö¼Ò¤Ç¤ÏÅê¹Æ´Æ»ë¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢°¼Á¥æー¥¶ー¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÈï³²·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤ÈÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Î2²óÌÜ¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤é¶¦Í¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ëÃí°Õ´µ¯
¡Ö¶áÇ¯¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò°ÍÑ¤·¤¿¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ÎÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Èï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Î¼ê¸ý¤Ï·Ù»ëÄ£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è(https://www.youtube.com/watch?v=Pke3N8E3cbg)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤¿Ãí°Õ´µ¯¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¤ÎËÐÌÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¡¡¥È¥é¥¹¥È¡õ¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¼¼Ä¹¡¡°Â¿® ÎµÇÏ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î´Ä¶ºî¤ê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë·¼È¯³èÆ°¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤¦¤¨¤Ç¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î2²óÌÜ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ç¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆâÍÆ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â·Ù»¡¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¼«±Ò°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©»þ¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö¥È¥é¥¹¥È¡õ¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¼¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤Ç¤ÎÉÔÀµ¥æー¥¶ー´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÍ¿Í¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë´Æ»ë¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Î¥µー¥Ó¥¹´Æ»ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ä·Ù»¡µ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÄê´üÅª¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢°¼Á¤Ê¥æー¥¶ー¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢¶¯À©Âà²ñ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Û¤«¡¢°¼Á¥æー¥¶ー¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥ÈÁ°¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SNSÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Á÷¿®¼Ô¡¦¼õ¿®¼ÔÁÐÊý¤Ë·Ù¹ð¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Öwith¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«´ð½à¤ÇÁªÄê¤·¤¿°ÂÁ´¤Ê¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÁê¼ê¤ò¥Çー¥È¤ËÍ¶¤¨¤ëµ¡Ç½¡Ö¤´Í½Ìó¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï´ØÅì·÷¤ÇÄó¶¡¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Îá½å¼é¡¦¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¡¦³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í»ñÎÁ
¡Ú·Ù»ëÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯²èÌÌ¡Ê¡ÖOmiai¡×¤Î²èÌÌÎã¡Ë¡Û
¡Ú¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´ûº§¼Ô¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¡¦µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤25.1¡ó¤òÀê¤á¤¿¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¸øÉ½¢¨1¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊ¼Á¤ä¿®ÍêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¡ÊIMSÇ§¾Ú¡Ë¢¨2¼èÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªCMÊüÁ÷¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¿È¶á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡Ê2024Ç¯11·î18ÆüÈ¯É½¡Ë¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¡ºÇ½ªÊó¹ð¥µ¥Þ¥ê(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) ¤è¤ê
¢¨2¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í·ëº§Áê¼ê¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¶ÈÇ§Äêµ¡¹½¡ÊIMS¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·¿·ëº§Áê¼ê¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ä´Ø·¸Ë¡Îá¤Î½ç¼é¡¦¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªCMÊü±Ç¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¹ñÆâ9¼Ò¤Î¤ß¤¬¼èÆÀ¡£
¡Ú¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥é¥¹¥È¡õ¥»ー¥Õ¥Æ¥£ーÂÐºö¡Û
·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¢¨3¤Ç¤Ï¡¢SNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ï°ì¸þ¤Ë¸º¾¯¤»¤º¡¢Èï³²»þ¤ÎÏ¢Íí¥Äー¥ë¤ÎÌó90¡ó¤¬ÆÃÄê¤ÎSNS¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èïµ¿¼Ô¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÈï³²¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤SNS¤ØÁá´ü¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¾µ½¤òÆ¯¤¯¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ´Ä¶ºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö¥È¥é¥¹¥È¡õ¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¼¼¡×¤¬¡¢¡Öwith¡×¡ÖOmiai¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°¼Á¤Ê¥æー¥¶ー¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¶¯À©Âà²ñ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÇ¤¼Ô¤¬°¼Á¥æー¥¶ー¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ê¤É¤È¤âÄê´üÅª¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï°¼Á¥æー¥¶ー¤Î¸¡ÃÎ¶¯²½¤ä¥Çー¥ÈÁ°¤ÎSNSÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ø¤Î·Ù¹ð¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3¡§·Ù»¡Ä£ÊóÆ»»ñÎÁ ÆÃ¼ìº¾µ½µÚ¤ÓSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¸¡µó¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ã·Ù»¡Ä£Web¥µ¥¤¥È(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html) ¤è¤ê
¡Ú¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×³µÍ×¡Û
¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¡Öwith¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òwith¡Ê°Ê²¼¡§with¡Ë¤È¡ÖOmiai¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒOmiai¡Ê°Ê²¼¡§Omiai¡Ë¤Î±¿±ÄÅý³ç²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Öwith¡×¤È¡ÖOmiai¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¹¤â¤ê¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÉ±ï¤ò¿¥¤êÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥È¥é¥¹¥È¡õ¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸À®AI¤ä¥Þ¥·ー¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°¡Êµ¡³£³Ø½¬¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËºÇÅ¬¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öwith¡×¡ÖOmiai¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Îß·×²ñ°÷¿ô¡§2,000Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2024Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë
¡¦¡Öwith¡×¡ÖOmiai¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Îß·×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿ô¡§2²¯ÁÈÄ¶¡Ê2023Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë
¢£¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè
¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤¬ºÇÅ¬¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ï¡Êen¡Ë¡×¤È¡¢¡É¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡È¡Ö»å¡Êito¡Ë¡×¤òÂ¤·¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤È¼ÒÌ¾¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊýÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö»å¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¡Êµì³ô¼°²ñ¼Òwith¤«¤é2023Ç¯3·î£±Æü¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡Ë
±Ñ ¸ì ¼Ò Ì¾¡§Enito Group, Inc.
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÌîÊÕ °ìÌé¡Ê¤Î¤Ù ¤«¤º¤ä¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-19-19·ÃÈæ¼÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー17F
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§2012Ç¯9·î
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼ÒwithµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒOmiai¤Î±¿±ÄÅý³ç
¼ç Í× ³ô ¼ç¡§Bain Capital Private Equity, LP¡¢Tybourne Capital Management Â¾
U¡¡ R ¡¡L¡§ https://enito.co.jp/
¡Úwith³µÍ×¡Û
¢£²ÁÃÍ´Ñ½Å»ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Öwith¡×¤È¤Ï¡¡
2015Ç¯9·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢²ÁÃÍ´Ñ½Å»ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë20Âå¤ÎÊý¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤«¤éÅý·×³Ø¤ä¿´Íý³Ø¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿¼ÁØ¿´Íý¤ò´Þ¤á¤¿¡È²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¹ç¤¦¤ªÁê¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¤ä¤´¼«¿È¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´»ö¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹¥¤ß¥«ー¥É¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ¡Ç½¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎø°¦¡¦·ëº§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¶¨²ñ¤Ë»²²è¤·¡¢¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£with²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Òwith
±Ñ ¸ì ¼Ò Ì¾¡§with, Inc.
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸Þ½½Íò ¾¼¿Í¡Ê¤¤¤¬¤é¤· ¤¢¤¤È¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-19-19·ÃÈæ¼÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー17F
±¿±Ä³«»ÏÆü¡§2023Ç¯3·î1Æü¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¤«¤é²ñ¼ÒÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿Æü¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê ¡Öwith¡×¤Î±¿±Ä
³ô¡¡¡¡¡¡¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¡Ê100¡ó¡Ë
U¡¡ R ¡¡L¡§ https://with.is/welcome
¡ÚOmiai³µÍ×¡Û
¢£¤é¤·¤µ¤Ç½Ð²ñ¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖOmiai¡×¤È¤Ï
¡ÖOmiai¡×¤Ï¡¢2012Ç¯2·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¡È¤Þ¤¸¤á¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë30Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿¿·õ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ëÊý¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ·ëº§¢¨1¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Omiai¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤äÀ¸¤Êý¡¢·Ð¸³¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡È¤é¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤äµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢¡È¿Í¤È¤Ê¤ê¡É¤ò½Ð²ñ¤¤¤Îµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯½Ð²ñ¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Omiai¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎø°¦¡¦·ëº§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¶¨²ñ¤ËÍý»ö¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡Ê2024Ç¯11·î18ÆüÈ¯É½¡Ë¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¡ºÇ½ªÊó¹ð¥µ¥Þ¥ê(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) ¤è¤ê
¢£Omiai²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒOmiai
±Ñ ¸ì ¼Ò Ì¾¡§Omiai, Inc.
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡º£°æ ÎÉ¼ù¡Ê¤¤¤Þ¤¤ ¤è¤·¤¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-19-19·ÃÈæ¼÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー17F
±¿±Ä³«»ÏÆü¡§2023Ç¯3·î1Æü¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é²ñ¼ÒÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿Æü¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê ¡ÖOmiai¡×¤Î±¿±Ä
³ô¡¡¡¡¡¡¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ëー¥×¡Ê100¡ó¡Ë
U¡¡ R ¡¡L¡§https://fb.omiai-jp.com/