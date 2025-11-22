Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª½¸¤Þ¤ê¤Ë¡ª¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¾¦ÉÊ¡×¤´Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¾¦ÉÊ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËºÇ¯²ñ¡¦¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ä¸»Ò´Ý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¼÷»Ê¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
¾¦ÉÊ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ú¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡¦¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í¡Û
£±.12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·Þ½Õ¥»¥Ã¥È ½Ë¸á¡Ê¤¤¤ï¤¤¤¦¤Þ¡Ë¡×¤òÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
£².12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥»¥Ã¥È¡Ê¤ª»ý¤Áµ¢¤êÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ÏµÙ»ß¤·¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¾¦ÉÊ¡×¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤ï¤µ¤ÓÈ´¤¤ÇÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¤ï¤µ¤Ó¡Ê¾®ÂÞ¡Ë¤ò¤ªÉÕ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- 12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ßÃ±ÉÊ¡¦Ð§¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤ÏµÙ»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
- Ä¸»Ò´Ý ²í ¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜÅ¹¤ÏÈÎÇä¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·¡¡É´èßÀÐ¡Û
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·Þ½Õ¥»¥Ã¥È èß·Ä¡Ê¤Ð¤ó¤±¤¤¡Ë¡×¤òÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ü´ÖÃæ¡¢ÄêÈÖ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- 12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ßÃ±ÉÊ¡¦Ð§¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤ÏµÙ»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½ÌóÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤Î¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬¡¦¤ªÅÅÏÃ¤Ç¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíÊ¸¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¤´Í½Ìó¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://event.choushimaru.co.jp/to/2026nenshi
¤Ê¤ª°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´Ö¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ä±Ä¶È·ÁÂÖ¤¬ÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHPÅù¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¸»Ò´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë92Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¸½ºß¡Ë¤òÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥á²óÅ¾¼÷»Ê¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡×¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í(¤ß¤ä¤Ó)¡×¡¢¼÷»Ê³äË£¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·É´èßÀÐ¡×¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤òÉñÂæ¡¢½¾¶È°÷¤ò·àÃÄ°÷¤È¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ö·à¾ì¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¸»Ò¹Á¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³¤¤«¤é¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÁ¯µû¤ò¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬ËèÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö»«¤¤¿¤Æ¡×¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¡×¡Öºî¤êÎ©¤Æ¡×¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¸»Ò´Ý¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿·Á¯¤Ç¥Í¥¿¤ÎÂç¤¤¤¼÷»Ê¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ë¥á²óÅ¾¼÷»Ê¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ¸»Ò´Ý
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ ·û
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÉÍÅÄ2-39
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1977Ç¯11·î2Æü
¼ç¤Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¡§¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡¢¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý ²í¡¢¹¾¸ÍÁ°¤¹¤·É´èßÀÐÅù¤ÎÅ¹ÊÞ·Ð±Ä
»ñËÜ¶â¡§£±²¯±ß¡Ê2024Ç¯5·î15Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.choushimaru.co.jp/