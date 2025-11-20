¡Ú°ìÉô¸ø³«¡ÛECÄÌÈÎ¤Î¥×¥í¡ª¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥êー¥ÀーÃ£¤¬Áª¤Ö¡Öº£¡¢ÃíÌÜ¤¹¤ëEC¾¦ÉÊ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡©Àè¹ÔÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¡ÃJAPAN EC Âç¾Þ2025
¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥êー¥Àー¤È¤Ï¡¢ECÄÌÈÎ¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢CRM¶¨²ñ¤¬ÌÜ»Ø¤¹CRM¡ÊJCRM¡Ë¤ÎÍýÇ°¤ä³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡£¼«Á¦¡¿Â¾Á¦¤Î±þÊç¤ò¶¨µÄ¤·JAPAN ECÂç¾Þ±¿±Ä»öÌ³¶É¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÄÌÈÎCRM¶¨²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¸þ Å°¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖJAPAN EC Âç¾Þ 2025¡×¤ÎÅêÉ¼¤ò¼õÉÕÃæ¡£
º£²ó¤Ï¡¢17Ì¾¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥êー¥ÀーÃ£¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëEC¾¦ÉÊ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢ECÄÌÈÎ¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë1,000¿Í¤È¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥êー¥Àー¤¬¡¢º£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëECÄÌÈÎ´ë¶È¤ËÅêÉ¼¡£5¤Ä¤ÎÉôÌç¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅêÉ¼Áí¿ô¤¬°ì°Ì¤Î´ë¶È¤Ë¤ÏÂç¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÉôÌçÊÌ¤ÎÅêÉ¼ÍýÍ³¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡Ú¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÉôÌç¡Û
¡ü»³ÅÄÍÜËª¾ì¡§¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈÎÂ¥¥ª¥Õ¥¡ー¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ç¸ÜµÒ¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡ü¥Ó¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡§¥Ó¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎCRM¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶È³¦¤Î¤«¤Ê¤êÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¥Æ¥¹¥È¹ØÆþ¤·¤Æº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡£¡ÊÆÃ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤¿¤Á¡Ë
¡üSOWAKA¡§¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥ÉÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¶¦´¶¤¬¹â¤½¤¦¡£
¡Ú¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¦¥³¥¹¥áÉôÌç¡Û
¡üºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡§2025Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬À¨¤¹¤®¤¿¡£¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¹¥Èー¥êーÀ¤äPR¤Î¤¦¤Þ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò´¬¤¹þ¤ß¤«¤¿¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¼ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡£
¡üYunth¡§°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢ÂÎ¸³¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢PRÅù¡¹¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾Ú¡£
¡ü¥³ー¥»ー¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ ¡§°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ÊCMÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¥É¥¸¥ãー¥¹Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇúÈ¯Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¡Ú¿©ÉÊÉôÌç¡Û
¡üGREEN SPOON¡§CRM»Üºö¤¬¼ê¤¬¤³¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÇÛÁ÷»ñºà¤ÎÀß·×¤ä²Æ¾ì¤ÎÊÝÎäºÞ³èÍÑ¡¢¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿¿©´ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤Æ¤â¹Ô¤¤ï¤¿¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡¶Ë¾å¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÛÅö¤ËÂ³¤¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿ËÜ³Ê¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ÏTVÈÖÁÈ¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ø¤È³«È¯¤¬À®¸ù¤·¤¿
¡üÌÚÂ¼²°ÁíËÜÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Èó¾ï¤ËÃ»¤¤¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¾¦ºà¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¥áー¥«ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ûー¥à¥°¥Ã¥ºÉôÌç¡Û
¡ümoco moco powan¡§¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²óÂ¨´°Çä¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÉÊÀÚ¤ì¾¦Ë¡¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ëー¥º¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯¡¢¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Þ¥¯¥¢¥±¥¹¥È¥¢¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤ÎÇã¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ð¤«¤ê¤ÇÂ¾¤Ë¤ÏÌµ¤¤À¤³¦´Ñ¤Î¥¹¥È¥¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üiFLYTEK¡§¤Þ¤À½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡Û
¡ü¥â¥ó¥Ù¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥°¥Ã¥ºÃæ¿´¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁªÄê¥µ¥Ýー¥È¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤àµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆEC¤ÈÅ¹ÊÞ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÌÀ³Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡üWIND AND SEA¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÂ¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âËÉÙ¤ÇÉý¹¤¯»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£»Ò¶¡ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÃå¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ë¡£°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Ìó¼õÃíÈÎÇä¤Ê¤É¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡üRED¡§¸½ºß¤Î¥Öー¥à¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â°Â¤¯ÈÎÇä¤·¡¢ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£
¢§Á´¤Æ¤ÎÅêÉ¼ÍýÍ³¤Î·ÇºÜ¤Ï¤³¤Á¤é
https://drive.google.com/file/d/12jKb0-_x1cQdoqnOGcO_cbf9Ki4XhGeG/view?usp=sharing
¢£ÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢§ÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ú12/24¡Ê¿å¡ËÄùÀÚ¡Û
https://award.japan-crm.org/¡¡
¡¦ECÄÌÈÎ¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅêÉ¼²Ä
¡¦°ìÉôÌç¤«¤éÅêÉ¼OK
¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë´ë¶È¤Î±þ±ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¶È³¦¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨1¼Ò5Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤´ÅêÉ¼Äº¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤´¿½ÀÁÄº¤¤Þ¤¹¤ÈCRM¶¨²ñ¤Î¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¡ÖÅêÉ¼¶¨ÎÏ´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¼ÒÌ¾¤òÌµÎÁ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ°Õ¿Þ
EC»Ô¾ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¦»²Æþ´ë¶È¿ô¤È¤âÇ¯¡¹±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é»Ô¾ìÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËË¡²þÀµ¡¢¶¥¹çÁý²Ã¡¢¹¹ðÈñ¹âÆ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤â»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎEC¡¦ÄÌÈÎ¶È³¦¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»º¶È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç¾®¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¸ÜµÒ¤Ë¿¼¤¯Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëËÜÊª¤Î´ë¶È¤ò¶È³¦¤Î¥×¥í1,000¿Í¤¬Áª¤Ó¡¢¾Þ»¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎEC¡¦CRM¤ÎÂåÉ½Åª´ë¶È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤â¤è¤ê°¦¤µ¤ì¿®Íê¤µ¤ì¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¶È³¦¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£É½¾´¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ÆÉôÌç¾Þ¡¦Áí¹çÂç¾Þ¤ÎÉ½¾´¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢²ì»ì¸ò´¹²ñ¤òÆ±½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15:30³«¾ì/16:00³«±é¡¡
¾ì½ê¡§¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÊ¸²½¸òÎ®´Û¡¡EDOCCO STUDIO¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ£²ÃúÌÜ£±£¶－£²¡Ë
¢£ÆüËÜÄÌÈÎCRM¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÄÌÈÎCRM¶¨²ñ¤Ï¡¢¡ÖJCRM¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎEC¡¦ÄÌÈÎ¶È³¦¤òÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»º¶È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎEC¡¦ÄÌÈÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿CRMÀìÌç¶¨²ñ¤Ç¤¹¡£
È¯Â10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜ²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¸ÜµÒ´Ø·¸ÃÍ¹½ÃÛ¡ÊJCRM¡Ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤òÁý¤ä¤·¡¢À¤³¦¤«¤é¾Î»¿¤·¤ÆÄº¤±¤ë¶È³¦¤ÎÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÛJCRM¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë
¡Ú¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Û JCRM¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡Ú¥Ð¥ê¥åー ¡ÛGive¡õGive/¶¦ÁÏ¶¦±É/ÁÛ¤¤¤ä¤ê¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥·¥Ã¥×¡Ê¿·¤·¤¤»ö¶È¤äµ»½Ñ¤ÇÀ®Ä¹¤ä³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î³èÆ°¡Ë¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥·¥Á¥º¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢ÂÖÅÙ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¡Ë
¢£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ECÄÌÈÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë²ñ¼ÒÍÍ¤¬»öÎã¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊCRM¡×¤ò³Ø¤Ö¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÄêÎã¥»¥ß¥Êー¤ä¡¢²ñ°÷ÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®²ñ¡¢³Æ¼ï°Ñ°÷²ñ¡¢·Ð±Ä½Î¤Ê¤ÉÇ¯´ÖÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÄÌÈÎCRM¶¨²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ30-4 BR¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë8³¬¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒE-GrantÆâ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¸þ Å°
Àß¡¡Î©¡§2015Ç¯1·î15Æü
U R L ¡§https://japan-crm.org/
Æâ¡¡ÍÆ¡§¶È³¦È¯Å¸¡¿¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ECÄÌÈÎ¡¦CRM¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÄÌÈÎCRM¶¨²ñ¡¡»öÌ³¶É¡¡¾®³Þ¸¶¡¦À¾ÅÄ
TEL¡§03-6450-1321¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§jimukyoku@japan-crm.org