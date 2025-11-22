ERPC¡¢Solana RPC HTTP/WebSocket ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁ´¥êー¥¸¥ç¥ó¤òÂçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸úÎ¨²½¤ÈÉé²ÙÂÐºö¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Solana RPC ¤Î HTTP/WebSocket ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Amsterdam¡¢Frankfurt¡¢London¡¢New York¡¢Chicago¡¢Tokyo¡¢Singapore ¤ÎÁ´¥êー¥¸¥ç¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸úÎ¨²½¡¢ËÉ¸æ¥í¥¸¥Ã¥¯¶¯²½¡¢Éé²ÙÂÐºö¡¢¥Îー¥ÉÁý¶¯¡¢Solana ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹âÉé²Ù»þ¤Î°ÂÄêÀ¤È¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢²áÉé²Ù»þ¤Ëµ©¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ HTTP 500 ¥¨¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¹½À®¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤êÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢³«È¯¼Ô¤ä dApp ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Solana ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë³ÈÂç¤È½¾Íè¤Î RPC ÇÛÃÖ¤Î²ÝÂê
Solana ETF ¾µÇ§¤ä¿·µ¬ ETF ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Solana ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤Î RPC ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ï¡¢Frankfurt¡¦Amsterdam¡¦New York ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤ÎÃæ³Ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Î¤ß¥Îー¥É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¹½À®¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¶áÀÜ¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê RPC ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢±óµ÷Î¥¥êー¥¸¥ç¥ó¤ØÀÜÂ³¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬¿ôÉ´¥ß¥êÉÃ¤òÄ¶¤¨¤ëÎã¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÉÑÅÙ¼è°úÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê dApp ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤¬Âç¤¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶á¤¯¤Ë¹âÀÇ½¤Ê RPC ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Ë¶á¤¤¾ò·ï¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤¬Æñ¤·¤¯¡¢³«È¯¸úÎ¨¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ERPC ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¤È¥æー¥¶ー¤¬²÷Å¬¤Ë Solana ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÈÏ¤Ê¥êー¥¸¥ç¥óÅ¸³«¤È·ÑÂ³Åª¤Êµ»½Ñ²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¶Ñ°ì¤Ç¹âÂ®¤Ê Solana RPC ¤òÄó¶¡
ERPC ¤Ï¡¢Solana RPC ¤òÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Amsterdam¡¢Frankfurt¡¢London¡¢New York¡¢Chicago¡¢Tokyo¡¢Singapore ¤Î 7 µòÅÀ¤Ë HTTP/WebSocket ¥Îー¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¥·¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥æー¥¶ー¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ø¼«Æ°¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ë¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÄÌ¿®µ÷Î¥¤Ë¤è¤ëº¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï¡¢¤³¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢HTTP/WebSocket ¥ì¥¤¥äーÁ´ÂÎ¤ò¶Ñ°ì¤ËÄì¾å¤²¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸úÎ¨²½¤ÈËÉ¸æ¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î¶¯²½
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÏ©¤ÈËÉ¸æ¥ì¥¤¥äー¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¥·¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëºÇÃ»·ÐÏ©¤Î°ÂÄê²½
- ping ¥Ùー¥¹¤ÎÆ°Åª¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°²þÁ±
- ËÉ¸æ¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ênftables¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥Á½ç½ø¤ä¥ëー¥ë¹½À®¤ÎºÆÀß·×
- °Û¾ï¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁá´ü¼×ÃÇ
- Àµµ¬¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÄÌ²á¤µ¤»¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¤ÎÀ°Íý
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢¹¶·âÂÑÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢ÄÌ¾ï¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤òÍÞ¤¨¤¿¹½À®¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éé²ÙÂÐºö¤È¥Îー¥ÉÁý¶¯¡§500 ¥¨¥éー¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º
¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞÁý¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤Ï HTTP 500 ¥¨¥éー¤¬µ©¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÉé²Ù¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Îー¥ÉÁý¶¯
- Éé²ÙÊ¬»¶¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î¸«Ä¾¤·
- ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤Î¥¥åー´ÉÍý¡¦¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÀßÄê¤ÎÄ´À°
- ¹âÉé²Ù»þ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¤òÍÞ¤¨¤ë·ÐÏ©À©¸æ
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢²áÉé²Ù»þ¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢HTTP 500 ¥¨¥éー¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ 200 ·Ï¤ÇÊÖ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¾å¤Î·üÇ°¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È
Tokyo ¥êー¥¸¥ç¥ó
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â²þÁ±¤¬Âç¤¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸ú¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤È°ÂÄêÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÉÑÅÙ¥È¥ìー¥É¥Ü¥Ã¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Î¹â¤¤ dApp ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ê´Ä¶¤¬ÆÀ¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Europe¡ÊAmsterdam / Frankfurt / London¡Ë
²¤½£³Æ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ï½¾Íè¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éé²Ù¤Î¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÉ¤é¤®¤¬¸º¾¯¤·¡¢¤è¤ê°ì´Ó¤·¤¿¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
North America¡ÊNew York / Chicago¡Ë
ËÌÊÆ¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉé²ÙÊ¬»¶¤È¥Îー¥É¹½À®¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Ôー¥¯ÂÓ¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Singapore
21 Æü¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÂ³¤¡¢HTTP/WebSocket ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸úÎ¨²½¡¦ËÉ¸æ¥í¥¸¥Ã¥¯¶¯²½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SWQoS ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÏ©²þÁ±
SWQoS¡ÊStake-Weighted Quality of Service¡Ë¤Ï¡¢Solana ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÆâÉô¤Ç¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÁ÷¿®»þ¤ÎÂÓ°è¤ò¥¹¥Æー¥¯ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥ÀèÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¯¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ä¥¹¥Æー¥¯ÉÕ¤ÀÜÂ³¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ç¤â¥êー¥Àー¤Ë¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢HTTP/WebSocket RPC ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²þÁ±¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢SWQoS ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ERPC Á´ÂÎ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸úÎ¨²½¤äËÉ¸æ¥í¥¸¥Ã¥¯¶¯²½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SWQoS ·ÐÍ³¤ÎÁ÷¿®¤â°ÊÁ°¤è¤ê°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï Frankfurt ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥êー¥¸¥ç¥ó¤¬¥êー¥Àー¤òÃ´Åö¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÇÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¥Îー¥É¤ò Solana ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
HTTP/WebSocket ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î RPC ¥Îー¥É¤ò Solana ¤ÎºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ø¹¹¿·¤·¡¢¥×¥í¥È¥³¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¥í¥°¼èÆÀ¤Î°ÂÄê²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð¸ýÂ¦¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²þÁ±¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç±þÅúÀ¤È°ÂÄêÀ¤Î¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¡§¶áÀÜ¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á RPC ¤Î½ÅÍ×À
±óµ÷Î¥¥êー¥¸¥ç¥ó¤ØÀÜÂ³¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Ë¶á¤¤¾ò·ï¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤¬Æñ¤·¤¯¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÌäÂê¤¬ËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤ÏºÇ´ó¤ê¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î HTTP/WebSocket RPC ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³«È¯¤«¤éËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÀÇ½¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î²þÁ±¤Ï³«È¯ÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
dApp ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥æー¥¶ー¤¬ dApp ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÁàºî´¶¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î RPC ¤ÎÉÊ¼Á¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¶áÀÜ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ï¥Ã¥×¡¢¥ß¥ó¥È¡¢¥²ー¥àÁàºî¤Ê¤É¤ÎÂÎ´¶Â®ÅÙ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éé²Ù¤¬¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¨¥éー¤¬¸º¾¯¤·¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³Á´ÂÎ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC¡¢SLV¡¢Validators DAO ¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
- RPC ´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÀÇ½À©¸Â¤ä¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
»ä¤¿¤Á¤Ï Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à Epics DAO ¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤Ê RPC ´Ä¶¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ ERPC ¤ä SLV ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»ÍÑÅÓ¤Ê¤É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÎÎ°è¤Ç¤ÏÃÙ±ä¤ä¥¨¥éー¤¬Ä¾ÀÜ UX ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ä¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹½À®¤òÀ°È÷¤·¡¢³«È¯¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤ÎÂÎ¸³¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- SLV¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- elSOL¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://elsol.app/ja
- Epics DAO¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
- Validators DAO ¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR