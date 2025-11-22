¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ëÂè3ÃÆ¡ÛZ-EDGE¡¢30·¿～34·¿¤ÎÄ¶¹³Ñ¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¡Ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡£ºî¶È¸úÎ¨¤ÈË×Æþ´¶¤òÎ¾Î©
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZ-EDGE¡Ê¥¼¥í¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡× ¤Ï¡¢Amazon¡Êamazon.co.jp¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢30·¿～34·¿¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¡Ê21:9¡Ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂçÉýÃÍ²¼¤²¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢24·¿～25·¿¡¢27·¿～32·¿¤ËÂ³¤¯¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤òÆ±»þ¤Ëµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹Âç¤Ê²èÌÌÎÎ°è¤¬¡¢¥²ー¥à¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Êý¤ÎÂÎ¸³¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢£ ¥»ー¥ëÌ¾¾Î¡§Z-EDGE ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー ¥â¥Ë¥¿ー¥»ー¥ë
¢£ ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â) ～ 12·î1Æü(·î)
¢£ ÈÎÇäURL¡§Amazon Z-EDGE ¥¹¥È¥¢ ¡Êhttps://amzn.to/3LSxYXR¡Ë
¢£ ¼ç¤ÊÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ë¥¿ー
¤ª¤¹¤¹¤á¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¤´¾Ò²ð
1. ¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î34·¿UWQHD¡ÖZ-EDGE UG34W(https://amzn.to/47U6CJE)¡×¡Ê34·¿IPS¥Ñ¥Í¥ë¡Ë
ÆÃÄ§¡§34·¿¤ÎÂç²èÌÌ¤ËUWQHD (3440x1440) ¹â²òÁüÅÙ¤ò¼Â¸½¡£IPS¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£165Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ç¡¢¹Âç¤Ê»ëÌî¤ÎÃæ¤Ç¤â³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¤òÄÉÈø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§27,211±ß (ÀÇ¹þ) [ÄÌ¾ï²Á³Ê 36,694±ß]
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://amzn.to/47U6CJE
2. ¹â²è¼Á¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¡ÖZ-EDGE UG34(https://amzn.to/4rkg0On)¡×¡Ê34·¿VA¥Ñ¥Í¥ë¡Ë
ÆÃÄ§¡§ËÜ¥â¥Ç¥ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¾º¹ß¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»ëÅÀ¤Î¹â¤µ¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢ÍýÁÛ¤Î»ÑÀª¤ÇË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£VA¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë3000:1¤Î¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¿¼¤¤¹õ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§27,849±ß (ÀÇ¹þ) [ÄÌ¾ï²Á³Ê 36,059±ß]
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://amzn.to/4rkg0On
3. ¥×¥íµé¤Î¿§ºÌÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡ÖZ-EDGE UG34I(https://amzn.to/485d3Ir)¡×¡Ê34·¿IPS¥Ñ¥Í¥ë¡Ë
ÆÃÄ§¡§10¥Ó¥Ã¥È(10.7²¯¿§)É½¼¨¤È96% DCI-P3¤È¤¤¤¦¹¿§°è¥«¥ÐーÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤âËþÂ¤¹¤ë¹âÀººÙ¤Ê¿§ºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´ù¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§33,547±ß (ÀÇ¹þ) [ÄÌ¾ï²Á³Ê 44,101±ß]
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://amzn.to/485d3Ir
4. ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶ÊÌÌ¤ÇË×Æþ¡ÖZ-EDGE UG30P(https://amzn.to/48rgJ8P)¡×¥·¥êー¥º¡Ê30·¿VA¶ÊÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¡Ë
ÆÃÄ§¡§1500R¤Î¶ÊÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡¢»ë³¦¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£200Hz¤Î¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤Ç¤â¹âÂ®¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§25,499±ß (ÀÇ¹þ) [ÄÌ¾ï²Á³Ê 29,999±ß]
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://amzn.to/48rgJ8P
¤½¤ÎÂ¾¡¢24¥¤¥ó¥Á¡¦27¥¤¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤ÏAmazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ :
https://amzn.to/3LSxYXR
¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¹¤¬¤ëÀ¤³¦
21:9¤ÎÄ¶¹³Ñ²èÌÌ¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè¤Î16:9²èÌÌ¤è¤ê¤âº¸±¦¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢Å¨¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯È¯¸«¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡£1Âæ¤Ç¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¡Ö»Å»ö¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Z-EDGE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Z-EDGE¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖË×Æþ´¶¤¢¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÏÁá´ü¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¹Âç¤Ê²èÌÌ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤·¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò¡¢Z-EDGE¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Amazon¡¢Amazon.co.jp ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤Ï¡¢Amazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
Z-EDGE Amazon¥¹¥È¥¢¡§https://amzn.to/4nYWYKz
Amazon¥¹¥È¥¢¡§https://amzn.to/43xWNhU
³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.co.jp/z-edge
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¼¥í¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.z-edge.com/ja
E¥áー¥ë/¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡§support.jp@z-edge.com
