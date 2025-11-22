Yaber¿Íµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤¬ºÇÂç60¡óOFF¡ªº£Ç¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤¬³«ºÅ
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë Yaber¡Ê¥ä¥Ðー¡Ë ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖT2 Plus¡×¡ÖL2 Plus¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂç60¡óOFF¡ÊºÇÂç32,500±ß°ú¤¡Ë¤È¤Ê¤ë³°Éô¸ÂÄê¥ª¥Õ¥¡ー¡ÖT2¡×¡ÖL2s¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÄí¤Ç¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥²ー¥à¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ò¡¢¤è¤êÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤ª¤¹¤¹¤áÀ½ÉÊ¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー³ä°ú²Á³Ê
Yaber T2 ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§60¡óOFF¡¡\54,999 ¢ª \22,499¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³°Éô¸ÂÄê¥³ー¥ÉÍøÍÑ¤Ç¡È»Ë¾åºÇ°Â¡É¤Î60¡óOFF¡Êãë³°ÀìÂ°¥ª¥Õ¥¡ー¡Ë
³ä°ú¥³ー¥É¡§A62HAZQ5
¤´¹ØÆþÀè¡§
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7FVBWCP
Yaber T2 Plus ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§35¡óOFF¡¡\57,210 ¢ª \36,999¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤´¹ØÆþÀè¡§
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTXR6VXD
https://www.yodobashi.com/product/100000001008852502/
https://www.biccamera.com/bc/item/13754638/
Yaber L2s ¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
³°Éô¸ÂÄêÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê¥³ー¥ÉÍøÍÑ»þ¡Ë¡§36¡óOFF¡¡\21,999 ¢ª \14,079¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ä°ú¥³ー¥É¡§LHGK87EJ
¤´¹ØÆþÀè¡§
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFLRZBH4
Yaber L2 Plus ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§10¡óOFF¡¡\43,780 ¢ª \39,299¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤´¹ØÆþÀè¡§
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1H17FZ
¢£ ¼çÍ×ÆÃÄ§
¡ÚºÇÂç60¡óOFF¡ÛJBL¡õDolby AudioÅëºÜ¡ÜTrue 1080P FHD¤Ç²È¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖT2 / T2 Plus¡×
¡üSound by JBL & Dolby AudioÂÐ±þ¡§¹â²»¼Á¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ーÅëºÜ¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¡üTrue Native 1080P FHD¡§¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó²òÁüÅÙ¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤òÄó¶¡¡£
¡üÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇºÇÂç2.5»þ´ÖºÆÀ¸¡§¥³ー¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢²°Æâ³°Ìä¤ï¤º¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡ü¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥ÉÀß·×¡§»ý¤Á±¿¤Ó¤äÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ーÂÎ¸³¡£
¡ü¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡õ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¡§ÌÌÅÝ¤ÊÀßÄê¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÈþ¤·¤¤²èÌÌ¤òÉ½¼¨¡£
¡ü¥¹¥Þー¥ÈTV¥É¥ó¥°¥ëÅëºÜ¡ÊT2 Plus¤Î¤ß¡Ë¡§Netflix¤ò¤Ï¤¸¤á7,000°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú36¡óOFF¡Û1ÉÃ¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÜJBL¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Ôー¥«ーÅëºÜ¤Î¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖL2s¡×
¡ü ¥Ûー¥à¥·¥Í¥Þµé¤Î±ÇÁüÈþ¡§Á¯ÌÀ¤ÇÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç²èÌÌ±ÇÁü¤ò²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¡£
¡ü 1ÉÃ¥·ー¥à¥ì¥¹¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡§µ¯Æ°¸å¤¹¤°¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤òÅê±Æ¡£
¡ü JBL¥Ç¥å¥¢¥ë8W¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê2¡ß8W¡Ë¡§¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç±Ç²è¡¦²»³Ú¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡£
¡ü ¿âÄ¾¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¡Ü50¡ó¥ºー¥à¡§ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢½ÀÆð¤Ê²èÌÌÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£
¡ü WiFi 6 ¡õ Bluetooth¹âÂ®ÀÜÂ³¡§°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤È¥¹¥àー¥º¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¡£
¡Ú10¡óOFF¡Û¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡õ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµÅëºÜ¡Ü¹â²»¼Á¥¹¥Æ¥ì¥ª¤Ç²÷Å¬¥Ûー¥à¥·¥Í¥Þ¡ÖL2 Plus¡×
¡üSound by JBL¡§Dolby AudioÂÐ±þ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë8W¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ーÆâÂ¢¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤ë²»¼Á¡£
¡ü1080P FHD¡¢4K¥µ¥Ýー¥È¡§¹â²òÁüÅÙ¤Ç±Ç²è¤äÆ°²è¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¼¨¡£
¡üËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÂÎ¸³¡§Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¼¼Â¡£
¡ü²óÅ¾¥¹¥¿¥ó¥ÉÅëºÜ¡§³ÑÅÙÄ´À°¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÅê±Æ²ÄÇ½¡£
¡ü¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡õ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¡§²èÌÌÀßÄê¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡üNetflix¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¡§¸ø¼°NetflixÂÐ±þ¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¹â²»¼Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Yaber¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥²ー¥à¡¢³Ø½¬¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー´ü´ÖÃæ¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Yaber¤Î¹âÉÊ¼Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£