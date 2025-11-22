¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÉðÆâÍ³µª»Ò¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¡Ö¡È°é¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤Ë¡¢Äü¤á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ã¡È·úÀß¥®¥ã¥ë¡É¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¡Ã¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù#12
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë10»þ¤è¤ê¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡È¤òMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊÁ´14²ó¡Ë¤Î#12¤òÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÎÍñ¤Ï20²ó°Ê¾å¡Ä2¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢4Ç¯´Ö¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë(https://abema.go.link/jaPMB)
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¤Î¥Ò¥³¥í¥Òー¤¬Ì³¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ÇÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÌ©Ãå¤«¤é¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£#12¤Ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î´Ý¹â°¦¼Â¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£MC¿Ø3Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÉðÆâÍ³µª»Ò¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¡È°é¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤Ë¡¢Äü¤á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÂÎ³°¼õÀº¤Ç2»ù¤ò½Ð»º¡¢¸µÇµÌÚºä46¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬Êì¿Æ¤Î¼Â´¶¤¬Ê¨¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò¸ì¤ë¡Ö¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
#12¤Ç¤Ï¡¢ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÂçºå¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Éー¥ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¡¦ÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¸½ºß¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤È¡¢ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹½÷¡¢¤½¤·¤Æ7ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤ÎÉ×¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡É¤È¡ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
40ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÉðÆâ¡£¡ÖºÎÍñ¤Ï20²ó°Ê¾å¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢44ºÐ¤Î»þ¤Ë¡È¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È¤ä¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÍÜ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¿³ºº¤È¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢È¾Ç¯¸å¤Ä¤¤¤ËÄ¹ÃË¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉðÆâ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡£¡È¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤«¤¡¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ö»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¼ÂÊì¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤â¡¢¡ØËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»º¤ó¤À»Ò¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¼êÊü¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÉðÆâ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¡ÈÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÇº¤ß¡É¤µ¤¨¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÍÜ¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡É¤Î³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âºÇÄãÈ¾Ç¯¤Ï»î¸³ÍÜ°é´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡£ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¬¸¶°ø¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¶ì¤ß¡¢ÂÎ½Å¤¬19kg¤«¤é15kg¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤µÍ¤á¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¶ìÆñ¤ò¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤ó¤ÀÉðÆâ¤Ï¡¢¡Ö±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢±£¤·»ö¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤²ñ¤¦¤³¤È¤¬å«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´û¤Ë¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡£¤À¤«¤éº£¸å¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë°é»ù¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿ÉðÆâ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·2»ù¤òÂÎ³°¼õÀº¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¡ÖºÎÍñ20²ó¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤â²þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼Â´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¡£±ÒÆ£¤Ï¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤Ç°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¡Èº£¤³¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Þ¤¿·ÝÇ½³¦¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÒÆ£¤Ï¡¢¸µSKE48¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¤È²óÅú¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤ÎºÐ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µ¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¥À¥ó¥×½÷»Ò¤ØÅ¾¿È¡ª¡©ÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡¦Ê´¤¹¤±¤µ¤ó¤¬¡ÈÍÏÀÜ¡É¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¡Ä2¿Í¤Î·úÀß¥®¥ã¥ë¤Î¿ÍÀ¸µÕÅ¾·à¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥À¥ó¥×±¿Å¾Îò15Ç¯¡¢¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¸Åß·Ì¤Íè¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÊ¿À®¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡ÖHappie nuts¡×¡ÖS Cawaii!¡×¤Ê¤É¤Î»ïÌÌ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Ï¡È¡Ê»£±Æ¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì²á¤®¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»£±Æ¤ÎÄ«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤À¤Ê¤Ã¤Æ²¿²ó¤«¥Ð¥Ã¥¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤·¤Æ¡È¥À¥ó¥×¤ÎÀ¤³¦¡É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸Åß·¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤¿¥À¥ó¥×¥«ー¤Î±¿Å¾¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤È¡ÖÅ·¿¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥ó¥×¥«ー±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Åß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä»Å»ö¤ÎÆü¾ï¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£ºÆÀ¸¿ô¤Ï500Ëü²óÄ¶¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï49Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤«¤ï¤ì¤Æ¡¢ºî¶ÈÉþ¤äºî¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¥À¥ó¥×½÷»Ò¤È¤·¤ÆÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¸Åß·¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð»ä¤¬Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤²¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤«¤é¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¡È¤¼¤Ã¤Æ¤§¤ä¤á¤Æ¤ä¤ó¤Í¤§¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¥®¥ã¥ëÁ´³«¤ÎÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Í¥¤¥ë¤â´°Á´¥ª¥Õ¡£¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡Ê¥á¥¤¥¯¤ò¡Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿ÏÂÄ¦¤ê¤Ë¤â¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¡£¡Ö»Å»ö¤ÇÏÓ¤Î½ý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÏÀÜ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë²Ð¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤òÎ¥¤¹¤È¥â¥Î¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÏÓ¤¬¾Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ý¤¬±£¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ë¡¢¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»Å»ö¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÆ»¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê²áµî¤È¤Ï¡©¸½ºß¤Ï¡Ö·ò¤ä¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ê´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´¶Æ°¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î´Ý¹â¤¬¡È¥®¥ã¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤âÈäÏª¡£18ºÐ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë´Ý¹â¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢»öÌ³½êÂ¦¤«¤é±ó²ó¤·¤Ë¡Ö´Ý¹â¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¹õÈ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¾Ç¤²Ãã¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¥®¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¡Ö¡È¤¢¡¢·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤â¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿VTR¤ò¼õ¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¹§¹Ô¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ë²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡ÈÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤È¤·¤Æ²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¯ÏÃ¤·¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡¡¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
#12ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë10»þ～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCQ59fwHHkYo
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/90-2016
½Ð±é¡§MEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¡¢±ÒÆ£ÈþºÌ¡¢´Ý¹â°¦¼Â
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÇÛ¿®·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢¨¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ÎÉ½µ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¡¡¡¡¡¡¡ß¡ÖAmeba¡Ê¥¢¥áー¥Ð¡Ë¡×¡ÖAbema¡×