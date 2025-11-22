YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô75Ëü¿ÍÄ¶¡ª¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦»á¤¬Â£¤ë¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¿ÍÀ¸ºÆµ¯Æ°¤Î°ìºý¡ª
¡Ø±¢ËÅÏÀ¤ÈÇÓ³°¼çµÁ¡¡Ê¬ÃÇ¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯£·¤Ä¤Î»ëÅÀ¡Ù
ÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê2025Ç¯12·î2ÆüÈ¯Çä¡¢¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦Ãø¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤¹¡ª¡¡―¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯½ã¿è―¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¤Û¤É¤¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÌ¤Íè¤òºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤°¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡£¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤ò½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¼ÂºÝ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»ëÅÀ¤ËÌá¤ê¡¢¿´¤ò¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¡×¤Ë¤¹¤ë´¶³Ð¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½¼Â¤¬²º¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÈëÌ©¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¤È¤·¤Æ»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍ¥¤·¤¯±þ±ç¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î°ìºý¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢2019Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤ó¾¡¤Á¤ÎË¡Â§¡Ù¤ò²ÃÉ®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¥ï¥ó¥Àー¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªÆÉ¸å¤Ï¤¤Ã¤È¡Öº£Æü¡×¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡¢ºòÆü¤è¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¥ï¥ó¥Àー¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤¬¤½¤Ã¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¤æ¤ë¤æ¤ë¤ËºÆ¤Ó¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤ë¤ó¤À¿Í¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£
¥Ïー¥È¤¬¤æ¤ë¤à¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¾æÉ×¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤»¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬Â©»Ò¤Ë°¸¤Æ¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î¥¥ß¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¡£
I love you because you are you.
»×¤¤½Ð¤»¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Ê¬¢ö
ËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê»Ò¤É¤â½Ð¿È¢ö
¼ÂÏ¿¡ª
¤Ò¤¹¤¤À±¤Î¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¡£
»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¡£
Éã ¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦¡ÊËÜ½ñPrologue¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤Ò¤¹¤¤¤³¤¿¤í¤¦
ºî²È¡¦¹¬¤»¤ÎËÝÌõ²È¡¦Å·ºÍ¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡£
¡Ö »ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤â¤Î¤Î¸«Êý¤òÄÉµæ¡£2005Ç¯¡Ø3ÉÃ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ëÌ¾¸À¥»¥é¥Ôー¡Ù¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ーMESSAGEBOOKÂç¾Þ¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£Â¾¤Ë¤â¡Ø¤¢¤·¤¿»à¤Ì¤«¤â¤è¡©¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡Ë¡Øº£Æü¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡©¡Ù¡Ê×¢ºÑÆ²½ÐÈÇ¡¦SHOGEN¤È¤Î¶¦Ãø¡Ë¡Ø¤â¤Î¤Î¸«Êý¸¡Äê¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÂ¿¿ô¡£ºî²È20¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¶áÃø¤Ï¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡Ë¡Ø±«¤ÎÆü¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤À¤¤¤¸¤ç¤¦Éô¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÏÌÀÆü¤Ë¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤£²ºý¡£½éÎø¤ÏÂÀÍÛ·Ï¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢±§Ãè¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¡£4¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ö¤³¤ÎÀ±¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´ú¤ò·Ç¤²ÆüÌëî²¿Ê¡£ÃÏµå¤¬¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤À±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëº£Æü¤â¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¡ÖÌ¾¸À¥»¥é¥Ôー(https://www.youtube.com/channel/UCSV7XsNgbtIjK2sBLrhpZ4A)¡×¤Ï¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¿À²ó¡×Åù¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤ÇÅÐÏ¿¼Ô75Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª
X¡§@hisuikotarou(https://x.com/hisuikotarou)¡¡
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤¹¡ª¡¡―¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯½ã¿è―¡Ù
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ)
È¯¹Ô¡§ÉÞ·¬¼Ò
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡¡240¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-594-10173-2
¢¨Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¢£Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594101739
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
https://books.rakuten.co.jp/rb/18433723
¢¡ËÜ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò ÀëÅÁPR°¸
senden@fusosha.co.jp