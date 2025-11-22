¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÛÆÉÇäµð¿Í·³»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤Î²ð½õ¸¤¥³¥é¥Ü¿·¾¦ÉÊÈÎÇä¡ª
¡Ê¼ÒÊ¡¡ËÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¹âÌøÍ§»Ò¡¡°Ê²¼¡¢¶¨²ñ https://s-dog.jp(https://s-dog.jp/) ¡Ë¤Ï¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³ »³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤òºîÀ®¤·¤¿¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»³ºêÅê¼ê¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð½õ¸¤¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï»³ºêÅê¼ê¤Î°¦¸¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇä³«»Ï¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025 Presented by Fanatics¡×³«ºÅ¤Î11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¡£
¡üÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°11»þÈ¾～
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ¥Éー¥à¡¡²ð½õ¸¤¥Öー¥¹¡Ê1³¬1ÎÝÂ¦¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨µÞî±¥Öー¥¹°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üT¥·¥ã¥Ä¾ÜºÙ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ »³ºêÅê¼ê¡ß²ð½õ¸¤¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¡¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä
¡¦²Á¡¡³Ê¡§5,500±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL
¡¦¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¨»³ºêÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ19¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ÂÄê190Ëç¡ª
ÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸
ÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡ü´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
¢¡¡Ú6/28¡ÊÅÚ¡ËÈÎÇä³«»Ï¡ÛÆÉÇäµð¿Í·³»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡ß²ð½õ¸¤ ¥³¥é¥Ü¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª¡Ê2025Ç¯6·î27Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000058195.html¡¡
¢¡¡Ú»Ù±ç³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¡ÛÆÉÇäµð¿Í·³¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡õ¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥È¤ÈÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡Ê2025Ç¯6·î25Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000058195.html¡¡
¢¡¡Ú3/28¡Ê¶â¡ËÈÎÇä³«»Ï¡ÛÆÉÇäµð¿Í·³»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡ß²ð½õ¸¤¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤È¥ô¥£ー¥Ê¥¹´Æ½¤¤Î²ð½õ¸¤¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª¡Ê2025Ç¯3·î27Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000058195.html¡¡
¢¡ÆÉÇäµð¿Í·³»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Î°Õ»×¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢²ð½õ¸¤»Ù±ç¤ò³«»Ï¡ª²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡Ê2025Ç¯2·î25Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000058195.html¡¡
¡ü²ð½õ¸¤¤È¤Ï
¼êÂ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»èÂÎÉÔ¼«Í³¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò½¦¤¦¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤È¤·¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢·¤¤ä·¤²¼¤òÃ¦¤¬¤»¤ë¡¢¤Ê¤É¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ð½õºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡£Á´¹ñ¤Ë¤Ï¸½ºß56Æ¬¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÕÆ³¸¤¡¦Ä°Æ³¸¤¤È¤È¤â¤Ë¿ÈÂÎ¾ã³²¼ÔÊä½õ¸¤¤È¤·¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¼«Î©¤ä¼Ò²ñ»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ð½õ¸¤¤Ë¤è¤ëÂåÉ½Åª¤Ê²ð½õÆ°ºî
¡Ê²ð½õ¸¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ax97xm69rcw ]
¡ü¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤È¤Ï
°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤êÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç²ð½õ¸¤¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸¤¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤È¸¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖDog Intervention(R)¡Ê¸¤¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª²ðºß³èÆ°¡¦Æ°Êª²ðºßÎÅË¡¡¢µÔÂÔ¤äÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÉÕÅº¸¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤äÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Î¤´²ÈÂ²¤Ø¸¤¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¡ÖWith You¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í ÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ2-5-9¿·²£ÉÍ¥Õ¥¸¥«¥Ó¥ë3F
TEL¡§045-476-9005¡ÊÊ¿Æü9»þ～17»þ¡Ë
info@s-dog.jp