¡Ú½Î¥¨¥¤¥É¡Û³Ø½¬½Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±¡×¤ä¡Ö·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¡Æ¤¡×¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é¸«¤¨¤¿½Î·Ð±Ä¤Î¸½¾õ¤È¤Ï
¡¡¡Ö½Î¤ÎÀ®¸ù¤È³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤è¤ê¹¤¯²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¡¦»Ö¤Î¤â¤È¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Áê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃÏ°è¶µ°é¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½Î¡¦¥¹¥¯ー¥ë·Ð±Ä¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë½Î¥¨¥¤¥É(±¿±ÄË¡¿Í:³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ³û»ÖÅÄ½ç)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø½¬½Î·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö½Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢½Î±¿±Ä¡¦·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. Ä´ººÇØ·Ê
¡¡¾¯»Ò²½¤Î¿Ê¹Ô¤ä¶µ°é¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬½Î¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë³ØÎÏ»ØÆ³¤À¤±¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸ÅÌ¤ò½¸¤á¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·°é¤Æ¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤¿±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¡¢¤è¤êÊ£»¨¤«¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¸½¾ì¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Î¥¨¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¶µ¼¼Ä¹¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ä¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¤¬Æü¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¡È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡É¤ò¿ôÃÍÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¸½¾õ¤ÈÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö½¸µÒ¡×¡Ö¿Íºà¡¦°éÀ®¡×¡Ö±¿±Ä¡×¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢½Î¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤äº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢½Î¥¨¥¤¥É¤Î¡Ö½Î¤ÎÀ®¸ù¤È³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤è¤ê¹¤¯²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢³Æ½Î¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ø¤ÈÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ä±¿±Ä²þÁ±¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2. Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÊýË¡: WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊý¼°
- Ä´ººÂÐ¾Ý: Á´¹ñ¤Î³Ø½¬½Î·Ð±Ä¼Ô59Ì¾
- Ä´ºº¼Â»Ü: 2025Ç¯10·î
¢¨ËÜÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç ¡Ö¡Ø½Î¥¨¥¤¥É¡ÙÄ´¤Ù¡×¤ÈÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. Ä´ºº¥Çー¥¿¾ÜºÙ·ÐÍý¡¢Ï«Ì³¡¢·ÀÌó´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤¬ÈÑ»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡×¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó54%¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤¬ÈÑ»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÃÍ´ÉÍý¡ÊÇä¾å/Íø±×/²ÔÆ¯Î¨¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡×¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó53%¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÃÍ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Î¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡×¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ75%¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½Î¤¬ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡×¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ54%¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Çº¤ß¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¹Í»¡¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÈÑ»¨²½²ò¾Ã¡¦¿ôÃÍ´ÉÍý¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö·ÐÍý¡¢Ï«Ì³¡¢·ÀÌó´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤¬ÈÑ»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó54%¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö¿ôÃÍ´ÉÍý¡ÊÇä¾å/Íø±×/²ÔÆ¯Î¨¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤â53%¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½Î¤Î·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÈÑ»¨²½¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¹à¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤È¡¢Äê³Û¸ºÀÇ¤ä¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÂÐ±þ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹Ö»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï·ÐÍý¡¦Ï«Ì³¤Ë´Ø¤ï¤ëÂÐ±þ»ö¹à¡Ê·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¡¦¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤ä³Æ¼ïÊÝ¸±¿½ÀÁÅù¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¤â»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Äù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤Ç²¿¤È¤«ÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÀ°Íý¤Ï¸å²ó¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿ôÃÍ´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÜÀè¤ÎÂÐ±þ¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤äÀ¸ÅÌÂÐ±þ¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÐ±þ¡Ë¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö5Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬84.6¡ó¤È¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¡ÉÁêÃÌÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ä·×²è¸¡Æ¤¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂè°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³°Éô°ÑÂ÷¤äBPO¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÃÊ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁêÃÌÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢½Î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤¬¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Ï¶¥¹ç´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¾ðÊó¶¦Í¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢Â¿¤¯¤Î½Î·Ð±Ä¼Ô¡¢ÆÃ¤Ë°ì¿Í¶µ¼¼Ä¹¤ä¸Ä¿Í¤Î½Î¤¬¸ÉÎ©¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
5.½Î¥¨¥¤¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡½Î¥¨¥¤¥É¤Ï¡Ö½Î¤ÎÀ®¸ù¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤è¤ê¹¤¯²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶µ°é¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÆü¡¹¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°é¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÆü¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Î¥¨¥¤¥É¤¬¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ß¥Êー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¾ðÊó¼ý½¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ä½Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Î¥¨¥¤¥É¤Ç¤Ï²áµî°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Æー¥Þ¤Ï½Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¡¹Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¸ø¼°HP¤«¤é¥Õ¥ì¥ó¥É²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡¢½Î¥¨¥¤¥ÉLINE¸ø¼°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ä½Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¥Æー¥Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥»¥ß¥ÊーÎã
Ì¤Íè¤òÂó¤¯½Î¥¨¥¤¥É¥Õ¥©ー¥é¥à2025
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î½Î¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë
»°Éô¹½À®¤Ç¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡Ö³Ø½¬´Ä¶¡×¡Ö½Î¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ô²ÝÂê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ÎÊý¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¡ª
³Ø½¬½Î¤Î¤¿¤á¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ_Ç¯Ä´ÊÔ¥»¥ß¥Êー
½Î¥¨¥¤¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÄê³Û¸ºÀÇ¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë½Î¤¬¤¹¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
