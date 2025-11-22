¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤¬ËÜÆü¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBookLive¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã¸Ìî Àµ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÃæ °ìÇî¡Ë¤Î¿Íµ¤´á¶ñ¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤ò¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×3F¤ËËÜÆü¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×¡§¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤Ï¡ÈÂÎ¸³¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÆâÁõ¤È¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù
¡¦¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～
¡¦Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×3³¬ 321¡¢322¶è²è
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ31-21 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¥Ï¥é¥«¥É¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-21:00¡¡
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tamagotchi-factory.jp/
¢¨¿¼Ìë¡¦»ÏÈ¯ÅÅ¼ÖÅþÃåÁ°¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á´ÛÆâ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¸ò´¹¡¦Å¾ÇäÅù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î±Ä¶È¤Ë½à¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞÆâÁõ
¢£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
£±.¸ÂÄê¥°¥Ã¥º´Þ¤á¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ô¡ª¡Ömezzo piano¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤â
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×29¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¿ô¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömezzo piano¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ìー¤·¤ç¤ó¡×¤ò¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¥Úー¥¸(https://tamagotchi-factory.jp/goods)
£².¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¸ÂÄê¤ÎµÍ¤áÊüÂêÂÎ¸³¡Ø¤ß¤Ë¤¿¤Þ ¤Ä¤á¤Û～¤À¤¤¡ª¡Ù
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀìÍÑ¥Ü¥È¥ë¤ËµÍ¤á¤ë¡¢¡Ø¤ß¤Ë¤¿¤Þ ¤Ä¤á¤Û～¤À¤¤¡ª¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡×¡Ö¤¦¤ó¤Á¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¡¢ÀìÍÑ¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á·¿¥Ü¥È¥ë¡×¤ËµÍ¤áÊüÂê¤·¡¢¡È¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê～¡ª¡Ù¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÍ½Äê¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ª»þ´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïº®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È¤Ï
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Ï1996Ç¯¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÈÂÓ¥Ú¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢2025Ç¯7·îËö¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿ô¤¬1²¯¸Ä°Ê¾å¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://tamagotchi-official.com/jp/
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°YouTube ¡§ https://www.youtube.com/@tamagotchi_official_jp
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°X ¡§ https://x.com/TMGC_net
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/tmgc_official_jp/
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@tamagotchi_official_jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒBookLive¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡BookLive¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ä¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êÅù¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤äIP¤ÎÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÈôÌö¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âBookLive¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡URL¡§ https://www.booklive.co.jp/
(C)BANDAI
¡¡ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾µÚ¤ÓÀ½ÉÊÌ¾Åù¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£