【11月28日(金)21:00スタート！】バーボン約40種＆カクテル約10種が80分飲み放題！日本チャンピオンが創る「BAR東京バーボンクラブ」開業クラファン、破格のリターンで支援者募集開始

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷 和典）は、カクテルコンペティションの日本チャンピオンと「マスター・オブ・ウイスキー」の二冠を持つ静谷和典が手掛ける新店舗「BAR東京バーボンクラブ」のオープンに向けたクラウドファンディングを、2025年11月28日(金)21:00より、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて開始します。

本プロジェクトのリターンとして、厳選されたバーボン約40種類と革新的なバーボンカクテル約10種類が、80分間何杯でも楽しめる「お試し！ドリンクチケット」が登場。常識を覆すバーボンの聖地を新宿に創り上げるという静谷氏の挑戦を、大変お得なリターンでご支援いただける機会です。この破格のチケットは、バーボンファンなら見逃せない内容となっております。

応援はこちらから :https://camp-fire.jp/projects/897974/view

リターン詳細

【お試し！ドリンクチケット！】

バーボン「40種類」＆バーボンカクテル「10種類」が何杯でもOK！

１名様、１回のご来店、80分以内

【有効期限】

・ドリンクチケットの有効期限：オープンから2026年3月31日まで。

■注意事項

・購入支援のメール等をスタッフにご提示ください。ドリンクチケットのお渡しはございません。

・料金はチャージ料・サービス料・税込価格での表示となっております。

・本チケットのご利用には酒類提供が伴いますので、20歳以上の方に限りご利用いただけます。

今後の予定

2025年11月21日

Coming soon公開

2025年11月28日

クラウドファンディング募集開始

2025年12月1日

BAR東京バーボンクラブ プレオープン

2025年12月5日

BAR東京バーボンクラブ グランドオープン

2025年12月31日

クラウドファンディング募集終了

BAR東京バーボンクラブについて

バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。

バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。

ここでしか飲めないオリジナルバーボンカクテル定番から限定まで豊富なボトルラインナップ個性的なメンバー現地でしか手に入らないオーナー秘蔵のバーボンコレクション

BAR東京バーボンクラブ オーナー 静谷和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。

2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner

2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン

2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders

上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。

現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。

関連リンク

CAMPFIRE 「BAR東京バーボンクラブ」クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/897974/view

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel