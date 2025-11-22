【謎解きゲーム】『笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』が発売！時間を巻き戻して優勝を目指せ!!

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（クラグラ）は、謎解きゲーム『お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』を2025年11月22日（土）に発売いたしました。

ClaGlaの謎解きゲームブランド「ナゾグラ」の人気シリーズ「封筒謎シリーズ」の12作目となり、シリーズ初のARAMAが手がける作品となります。

時間を巻き戻して 優勝を目指せ!!

漫才グランプリに出場するも敗北したアナタ。

その瞬間に時間が巻き戻る。過酷なループの果てに優勝を掴み取れ!!

おうちでじっくり楽しむ謎解きゲームです。ヒラメキを駆使して最後のこたえを見つけ出してください。謎解きゲーム経験者向けの難易度ですが、ヒントサイトがあるのでビギナーでも安心してプレイできます。

※最後のこたえを入力するためにインターネットを使用します。

※謎解きの特性上、一度遊んだ方は再びお楽しみいただけません。

※会員登録等不要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52049/table/129_1_364337a8f6f10ae7b2eadd0c4125a686.jpg?v=202511221256 ]

■ お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出

発売日：2025年11月22日（土）

発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp(https://www.ClaGla.jp/)）、Amazon、藻岩下BRICK、Sapporo Game Space内 ゆこる、全国小売店

発売価格：1,540円（税込）

発売元：ClaGla

ゲームデザイン：ARAMA（ClaGla）

内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）

必要なもの：筆記用具 / スマートフォン

詳しく見る :https://www.clagla.jp/lineup/mugenmanzai

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RKIbjj9XW_Y ]

封筒謎シリーズとは？

多彩なテーマで展開される謎解きゲームシリーズです。1枚の封筒と5枚のシートに記されたすべての謎を解いて、最後のこたえを見つけ出してください。

※2025年11月より、上記の新パッケージに変更いたします。

よりどり3点で4,000円のまとめ買い割！

ClaGlaウェブショップでは「封筒謎シリーズ」をよりどり3点で4,000円になるお得なキャンペーンを実施中！気になるテーマの作品を選んで遊び比べてみてくださいね。

シリーズ詳細 :https://www.clagla.jp/view/category/ct76

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game Life Adventures!!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーです。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。



【ご購入特典や限定商品も！】

ClaGlaウェブショップ ▶︎ https://www.ClaGla.jp