【謎解きゲーム】『笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』が発売！時間を巻き戻して優勝を目指せ!!
札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（クラグラ）は、謎解きゲーム『お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出』を2025年11月22日（土）に発売いたしました。
ClaGlaの謎解きゲームブランド「ナゾグラ」の人気シリーズ「封筒謎シリーズ」の12作目となり、シリーズ初のARAMAが手がける作品となります。
時間を巻き戻して 優勝を目指せ!!
漫才グランプリに出場するも敗北したアナタ。
その瞬間に時間が巻き戻る。過酷なループの果てに優勝を掴み取れ!!
おうちでじっくり楽しむ謎解きゲームです。ヒラメキを駆使して最後のこたえを見つけ出してください。謎解きゲーム経験者向けの難易度ですが、ヒントサイトがあるのでビギナーでも安心してプレイできます。
※最後のこたえを入力するためにインターネットを使用します。
※謎解きの特性上、一度遊んだ方は再びお楽しみいただけません。
※会員登録等不要
サポートヒントサイトがあるから、ビギナーも最後まで楽しめる！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52049/table/129_1_364337a8f6f10ae7b2eadd0c4125a686.jpg?v=202511221256 ]
■ お笑い系謎解き 笑撃！無限漫才グランプリからの脱出
発売日：2025年11月22日（土）
発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp(https://www.ClaGla.jp/)）、Amazon、藻岩下BRICK、Sapporo Game Space内 ゆこる、全国小売店
発売価格：1,540円（税込）
発売元：ClaGla
ゲームデザイン：ARAMA（ClaGla）
内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）
必要なもの：筆記用具 / スマートフォン
詳しく見る :
https://www.clagla.jp/lineup/mugenmanzai
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RKIbjj9XW_Y ]
封筒謎シリーズとは？
多彩なテーマで展開される謎解きゲームシリーズです。1枚の封筒と5枚のシートに記されたすべての謎を解いて、最後のこたえを見つけ出してください。
※2025年11月より、上記の新パッケージに変更いたします。
よりどり3点で4,000円のまとめ買い割！
ClaGlaウェブショップでは「封筒謎シリーズ」をよりどり3点で4,000円になるお得なキャンペーンを実施中！気になるテーマの作品を選んで遊び比べてみてくださいね。
シリーズ詳細 :
https://www.clagla.jp/view/category/ct76
ClaGla（株式会社クラグラ）
【 Creative & Game Life Adventures!!! 】
ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーです。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。
代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。
【ご購入特典や限定商品も！】
ClaGlaウェブショップ ▶︎ https://www.ClaGla.jp