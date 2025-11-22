青森県青森市に新店舗オープン！「ワッツウィズ 戸山マエダストア店」でお得な生活を。
100円ショップや雑貨店などを運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2025年11月22日(土)に「ワッツウィズ 戸山マエダストア店」を青森県青森市蛍沢4丁目2-12 マエダストア戸山店内にオープンいたしました。
ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします。
■店舗情報
◆ワッツウィズ 戸山マエダストア店
住所：青森県青森市蛍沢4丁目2-12 マエダストア戸山店内
営業時間：9:00-21:00
https://maps.app.goo.gl/sstZSUEinvkbxbhu7
ワッツのおすすめ商品
極厚大判でしっかり拭けるパワフル除菌ウェット
税込110円
料理や掃除に大活躍！使い切りポリ手袋
税込110円
ちいかわの水に流せるミニティッシュ
税込110円
8本骨で丈夫な携帯に便利な透明折りたたみ傘
税込660円
＊店舗に取り扱いがない場合もございます
■ワッツの店舗数推移
ワッツは2014年より店舗数を全国各地において増加させており、2025年10月末時点にて、全国店舗数1,890店舗を達成いたしました。今後も皆様に便利な日用品・生活雑貨をお届けするため、全国各地に積極的な新規出店を計画しています。
■株式会社ワッツについて
株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。
■会社概要
会社名：株式会社ワッツ
代表者取締役：平岡 史生
所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階
設立：1995年2月22日
資本金：4億4,029万円
URL：https://www.watts-jp.com/
事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）
ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/
ワッツオンラインショップ https://watts-online.jp/
ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/
