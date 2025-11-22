



異世界ブロマンスサスペンス「致命遊戯 Blu-ray 上巻 (完全生産限定盤)」が、本日2025年11月22日（土）より発売となりました！下巻は 2025 年 12 月 22 日（月）に発売いたします！

今回のBlu-rayには、日本語字幕に加え、特別仕様として中国語字幕も収録。ストーリーの魅力を、より一層深く体感いただけます。なお、完全生産限定盤のため数に限りがございます。ぜひこの機会にお手にとってお楽しみください！

仮想と現実を行き来し、“扉の世界”での経験値を高めながら、目的に向かって突き進む2人のプレイヤー。ブロマンス、サスペンス、ホラーと様々な要素を含む魅了ポイント満載の本作は、中国のWeb小説サイト・晋江文学城で連載され、人気を博した小説『死亡万花筒』の実写版。中国での配信開始直後、2時間で話題沸騰となり、関連ワードが複数トレンド入り。主演をつとめる黄俊捷（ホアン・ジュンジェ）と夏之光（シア・ジーグアン）も一夜にして注目を浴びることに。





(C)Sichuan Ju Hao Film and Television Co., LTD





■商品情報

●致命遊戯 Blu-ray 上巻 (完全生産限定盤)

仕様：Blu-ray（BD2枚組）

発売日：2025年11月22日（土）

価格：\18,000（税抜）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFMF17X/





＜収録内容＞

■Disc1 : 第1話～第10話

■Disc2 : 第11話～第20話





＜字幕＞

日本語字幕／中国語字幕





＜封入特典＞

■フォトブックレット32P ■ポストカード2枚





＜店舗購入特典＞

■Amazon（ビジュアルシート5枚組付）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFNB31T/





●致命遊戯 Blu-ray 下巻 (完全生産限定盤)

仕様：Blu-ray（BD2枚組）

発売日：2025年12月22日（月）

価格：\18,000（税抜）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFNYW51/





＜収録内容＞

■Disc1 : 第21話～第30話

■Disc2 : 第31話～第38話＋特典映像（メイキングなど約30分）





＜字幕＞

日本語字幕／中国語字幕





＜封入特典＞

■フォトブックレット32P ■ポストカード2枚





＜店舗購入特典＞

■Amazon（ビジュアルシート5枚組付）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPFLC8K2/





■ストーリー

海外の人気ゲーム”霊境”は、プレイヤーに不可解なことが立て続けに起きたため輸入が禁じられている。このゲームの“扉の世界”で命を落とすと、プレイヤーは現実世界でも死んでしまうのだ。しかし様々なルートで”霊境”を入手する者が後を絶たず、ゲームプログラマーであり、ゲームの達人でもある凌久時もその一人だった。プレイしてすぐに危険にさらされた凌久時は、”霊境”経験者の阮瀾燭によって救われ、彼からこの世界のことを学ぶ。やがて生死を共にする関係となった二人は、ゲームを“浄化”するために動き出す…。





■主演キャスト

凌久時（リン・ジウシー）役／黄俊捷（ホアン・ジュンジェ）

阮瀾燭（ルアン・ランジュー）役／夏之光（シア・ジーグアン）





■スタッフ

監督：彭発（ダニー・パン）

脚本：高巍（ガオ・ウェイ）

原作：西子緒『死亡万花筒』





■作品公式サイト＆公式X

「致命遊戯」作品公式X： https://x.com/TheSpirealm_JP

「致命遊戯」作品公式サイト：https://asiall.jp/s/lineup/page/thespirealm

ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品紹介サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/



