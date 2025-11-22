大ヒットミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』からのスピンアウトとして発売されたオーディオドラマ「都市伝説解体センター オーディオドラマシリーズ」の第２弾「第一話 後編」を本日11月22日（土）に発売いたしました。10月に発売された「第一話 前編」は、iTunes 総合トップソング・ランキングで1位、Amazon デジタルミュージック：シングル新着ランキングで1位を獲得するなど、多くの方から好評を得ることが出来ました。ゲーム『都市伝説解体センター』は、怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う「都市伝説解体センター」の調査員である主人公の福来あざみが、センター長の廻屋渉、現場調査員のジャスミンと共に、世の中で噂される「都市伝説」を調査・特定し解体をしていくアドベンチャーゲームです。その世界観のままに「都市伝説解体センター」の３人が、オーディオドラマという舞台で活躍。「第一話 前編」で出会った都市伝説を、この「第一話 後編」ではどのように解体していくのか・・・。センター長・廻屋渉は、『都市伝説解体センター』発売記念謎解きの特別声優である岡本信彦氏が続投！怪奇が見える特殊能力を持つ新人調査員・福来あざみは和久野愛佳氏が、先輩調査員・ジャスミンは高森奈津美氏が演じます。【商品情報】◆タイトル「都市伝説解体センター オーディオドラマシリーズ 第一話 後編」◆配信開始：2025年11月22日（土）◆配信先情報https://bio.to/toshidensetsukaitaicenter_audiodrama-series◆オーディオドラマキャスト廻屋渉役：岡本信彦福来あざみ役：和久野愛佳ジャスミン役：高森奈津美※今後の配信予定「第二話」を1２月22日（土）に配信予定。2026年２月まで毎月22日に新作を配信する予定です。◆好評発売中「都市伝説解体センター オーディオドラマシリーズ 第一話 後編」https://bio.to/toshidensetsukaitaicenter_audiodrama-series【『都市伝説解体センター』とは】怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、"都市伝説"絡みの依頼を解決していくことに……。対応機種：Steam® / Nintendo Switch™ / PlayStation®5ジャンル：ミステリーアドベンチャープレイ人数：1人対応言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ロシア語 / ブラジルポルトガル語 / ヒンディー語 / アラビア語発売：集英社ゲームズ開発：墓場文庫権利表記として下記をご掲載ください。©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES.