【超！ブラックフライデー】Aiarty最大67％の特大セールからAI搭載画像・動画強化ツールAiarty Video Enhancerなどをピックアップ！

Aiartyでは、新機能が無料アップデートされた画像・動画の高画質化ソフト「Aiarty Video Enhancer」「Aiarty Image Enhancer」と、背景透過ソフト「Aiarty Image Matting」を、11月22日（土）0時より開催される『Aiartyブラックフライデー』にて、年間最大割引率で販売いたします。最大67％オフの過去最大値引き！今回限り、このチャンスを見逃すな！

「年に一度のAiartyブラックフライデーおトクセール」特設サイト

URL：https://jp.aiarty.com/store.htm(https://jp.aiarty.com/store.htm)

■ Aiartyツールが新機能で大幅進化！

画像高画質化ソフト「Aiarty Image Enhancer」、動画高画質化ソフト「Aiarty Video Enhancer」、および背景透過ツール「Aiarty Image Matting」の3製品において、新機能の追加と性能向上を含む大型アップデートを実施しました。本アップデートにより、AI処理の精度や速度が大幅に改善されたほか、色補正、強度コントロールなどの機能も新に搭載され、静止画・動画の画質改善やアップスケールがこれまで以上に自由かつ高度に行えるようになりました。

さらに、アップデート実施に合わせ、ブラックフライデー限定の大規模割引セールも同時開催していします。年に一度のビッグセール『Aiartyブラックフライデー』では、AI搭載の画像・動画補正ツールを特別価格で入手できる絶好のチャンスです。

Aiarty - 年に一度のブラックフライデーが開催！最大67％OFF --お得セール概要

●【Aiartyブラックフライデー】

特設トストアページ：https://jp.aiarty.com/store.htm(https://jp.aiarty.com/store.htm)

セール期間：2025年11月22日（土）00:00 ～ 12月1日（月）18:00

セール対象製品（※年間最大割引）

・ Aiarty Video Enhancer（次世代AIを搭載した動画の高画質化・復元ソフト）

・ Aiarty Image Enhancer （ワンクリックできれいに補正できる高画質化ソフト）

・ Aiarty Image Matting（初心者でも使える高精度の背景透過ツール）

【ブラックフライデー注目商品】

対象製品（一例）

1.Aiarty Video Enhancer

Aiarty Video Enhancer（最新バージョン：V3.0）

https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/ Aiarty Video Enhancerは、AI技術を駆使して低解像度・低画質の動画を高画質に補正(https://jp.aiarty.com/video-enhancing/free-ai-video-quality-enhancer.htm)できる動画強化ソフトです。最新バージョンとなる V3.0 では、SDR映像からHDR（ハイダイナミックレンジ）映像へと変換する「HDR」機能をはじめ、補正レベルを微調整できる「強度」スライダー、大容量の動画処理を安定させる「ステップモード」など、多数の新機能と性能向上を実現しました。

主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。

・ AI駆動の「HDR変換」：AI技術により、8ビットSDR映像を10 ビットHDR映像へ自動変換。

より滑らかな色階調、深みのある色合い、自然で立体感のあるトーン表現を実現します。

・ 調整可能な「強度」コントロール：補正の強度やシャープネスレベルを細かく調整できるスライダーを新搭載し、ユーザーの好みに合わせて、出力結果を細かくコントロールできます。

・ 高負荷処理に強い「ステップモード」：動画を複数の推論セグメントに分割して処理することで、VRAMの負荷を軽減しつつ、長尺動画や高解像度映像でも安定したAI処理を実現します。

・ 内部処理とパフォーマンス最適化：内部処理の最適化と不具合の修正により、ソフト全体の安定性とパフォーマンスが向上し、よりスムーズな操作感と高速な出力を提供します。

製品ページの詳細を見る :https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/

2.Aiarty Image Enhancer

Aiarty Image Enhancer（最新バージョン：V3.5）

https://jp.aiarty.com/aiarty-image-enhancer/Aiarty Image Enhancerは、AI技術を活用して写真や画像の画質・ディテールを高精度に補正できる高画質化ソフトです。最新バージョンV3.5 では、「強度」スライダーと「色補正(https://jp.aiarty.com/image-enhancer/ai-photo-color-grading.htm)」パネルが追加されます。さらに、NVIDIA RTX 50 GPUとTensorRTへの対応、AIモデルの読込み速度改善など、機能とパフォーマンスの両面で大幅な向上を実現しました。

主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。

・調整可能な「強度」コントロール：新搭載の「強度」スライダーにより、AIによる画質補正の適用レベルを細かく調整可能になりました。お好みの補正度合いに簡単に調整できます。

・充実の「色補正」コントロール：色温度や色合い、露出、コントラスト、彩度など、豊富なパラメータを調整でき、画像の色調・雰囲気を自由にコントロールし、理想的な仕上がりに引き上げます。

・最新ハードウェア対応による高速化： NVIDIA RTX 50シリーズGPUとTensorRTに対応し、推論速度と効率を大幅に向上させます。Intel i7-13700Kプロセッサ上で顔写真の処理時間が、最大12秒短縮されました。

・安定性の向上：RTX 50シリーズでの推論処理中に発生するクラッシュや、AMD CPUにおける計算エラーを修正し、より安定してスムーズな画像処理を実現します。

製品ページの詳細を見る :https://jp.aiarty.com/aiarty-image-enhancer/

2.Aiarty Image Matting

Aiarty Image Matting（最新バージョン： V2.6）

https://jp.aiarty.com/aiarty-image-matting/ Aiarty Image Mattingは、AI技術を用いて写真や画像の背景を自動で高精度に切り抜くツールとして、多くのユーザー様から好評を得ています。最新バージョンV2.6 では、切り抜いた境界線の品質向上とGPUパフォーマンス最適化を中心に、大幅なアップデートを実施しました。

主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。

・新搭載「高精度モード」：AI 解析精度が向上し、髪の毛(https://jp.aiarty.com/photo-cutout/hair-kirinuki.htm)・レース・動物の毛並みといった繊細な被写体でも、境界線をよりくっきりと綺麗に切り抜けるようになりました。

・GPU 最適化による高速化：NVIDIA RTX 50 シリーズ向けにアルゴリズムを最適化し、高解像度の画像や背景が複雑な素材でも、処理速度が向上しています。さらに、一部のAMDグラフィックカードで発生していたブラシ使用時のクラッシュ不具合を解消し、より幅広い環境で安定した動作を実現しています。

製品ページの詳細を見る :https://jp.aiarty.com/aiarty-image-matting/

最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。

『Aiarty』公式サイト：

https://jp.aiarty.com/(https://jp.aiarty.com/)

『Aiarty』公式X：

https://twitter.com/aiartyjp(https://twitter.com/aiartyjp)

『Aiarty』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@AiartyJP-Official(https://www.youtube.com/@AiartyJP-Official)

【会社情報】

Digiarty Software, Inc.は様々な実用性 が高い、高機能なマルチメディアソフトを開発しているスペシャリスト集団です。特に画像高画質化、4K動画変換、動画編集、画面録画分野に力を取り込んでいます。製品群は、現在に至るまで世界中の個人のみならず、法人、政府機関、学術機関でご活用いただいております。