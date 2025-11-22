「老後2000万円では、もう危ない！」新時代の老後資金のつくり方を書いた『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年11月21日に『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』（首藤由之著）を刊行しました。

本書は、「貯金だけで備えると、老後破産」と警鐘を鳴らし、50代で知っておくべき「新しい老後資金のつくり方」をお伝えする一冊です。これからは「３つのお金」でトータルに備える時代です。

■貯金だけで老後に備えると危ない理由

貯金だけで老後に備えると、「インフレ」と「長生きリスク」に弱いことをご存知ですか？これからは物価が上がりインフレが続くと予想されます。貯金だけで備えると、貯金が目減りする「インフレ」と、80歳、90歳すぎても生きる「長生きリスク」におびえて暮らすことになりかねません。

■「３つのお金」で老後資金をトータルに考える

本書では、「３つのお金」を三位一体で考えて、無理なく自分らしく総合的に老後に備える方法を紹介します。



＜第１のお金：ちょい働き＞

これからは、65歳以降もゆるく長く働く時代。心身の健康のためにも、社会とつながっておくためにも、無理のない範囲で働くことが大事です。

＜第２のお金：年金繰下げ＞

年金の「繰下げ」の効果を知ってますか？

年金を70歳まで繰下げると1.42倍、75歳まで繰り下げると1.84倍になります！

例えば、65歳時の受給額が月25万円であれば、70歳まで繰り下げると35.5万円、75歳まで繰り下げると月46万円にまで増えます。



＜第３のお金：ほったらかし投資＞

55歳からでも断然やるべきなのはiDeCo＆NISAを通じた資産運用。「長期・分散・積立」が基本の「ほったらかし投資」です。

55歳から75歳までの20年間は、ほったらかし投資に最適な黄金期間です。

■こんな方におすすめです

- 教育資金や住宅ローンに目処がついたが、老後資金は心許ない方- iDeCo＆NISAに興味があるがやれていない方- 自分たちがもらえる年金額がわかっていない方- 年金繰り下げについてよくわかっていない方- 物価が上がって怖い、将来の老後が不安な方

50代で老後が不安な方は、ぜひ、読んでおきたい1冊です。

■目次

第1章 「３つのお金」を三位一体で考える

第2章 「３つのお金」、それぞれの基礎知識

第3章 「年金＋働く」をどう組み合わせるか

第4章 年金戦略は「夫婦」で考える

第5章 「年金繰下げ」は単独でも効果が大きい！

第6章 「ほったらかし投資」（iDeCo＆NISA）で増やす

【著者情報】

首藤由之（しゅとう・よしゆき）

特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー（CFP(R)）。1959年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、朝日新聞社入社。2024年の定年まで、週刊誌『AERA』や『週刊朝日』などで主に経済分野を取材執筆、朝日新書編集長、書籍編集部長などを歴任後、編集委員を務めた。現在は、ファイナンシャル・プランナーとしての活動をしつつ、リタイアメント・プランニングを中心に、年金など主に人生後半期のマネー関連の取材、記事執筆を行っている。著書に『「ねんきん定期便」活用法』『「貯まる人」「殖える人」が当たり前のようにやっている16のマネー習慣』（CEメディアハウス）。

【書籍概要】

タイトル：『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』

発売日：2025年11月21日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：新書／240ページ

ISBN：978-4799332153

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799332155/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332153&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799332153&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

＜電子書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FY67L9GY/d21_rs_pr-22