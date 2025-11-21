内田雄馬の等身大タペストリーやアクリルカードなど、「アトリエ」をテーマにしたオリジナルグッズがもれなく当たる！JOYSOUND「内田雄馬くじ第6弾」で、限定アイテムをGETしよう！

株式会社エクシング

JOYSOUNDが展開するwebサイト「こんぷくじ」では、声優、そしてアーティストとして活躍する内田雄馬のオリジナルグッズがもれなく当たる『内田雄馬くじ第6弾』〔1回700円（税込）〕の販売を、11月26日（水）20時よりスタートします。

賞品のデザインには、すべてJOYSOUND限定の撮り下ろしビジュアルを採用しており、今年行ったライブツアー『YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ ～Colorful～』にちなんで、「アトリエ」をテーマにしたオリジナルアイテムが登場！アーティスティックなムードをまとったつなぎ姿、アトリエで過ごす休日をイメージしたナチュラルな装い、さらに展示会に赴く雰囲気のクラッシックでクールなスーツスタイルなど、ここでしか手に入らないファン必携のオリジナル賞品が勢ぞろい！目玉アイテムとなる等身大タペストリーをはじめ、B2タペストリー（2種）、アクリルカード（2種）、缶バッジ（8種）まで、豊富なアイテムを取り揃えています。

賞品はなくなり次第、終了となりますので、この機会をお見逃しなく、『内田雄馬くじ第6弾』で限定アイテムを手にしてください！

＝ 「内田雄馬くじ第6弾」 概要 ＝

◆実施期間：2025年11月26日(水)20:00 ～ 2025年12月14日(日) 17:00

▽特設サイト：https://compkuji.jp/campaign/uchidayuma6/

※PC/スマートフォン対応。ご購入には「こんぷくじ」へのログインが必要です。「こんぷくじ」内、各商品概要ページ・注意事項等をよくお読みの上ご購入ください。

[賞品内容]

・A賞：全身タペストリー

・B賞：B2タペストリー（2種）

・C賞：アクリルカード（2種）

・D賞：缶バッジ（8種)

Ａ賞Ｂ賞C賞D賞

※各賞品の種類は選べません。賞品がなくなり次第終了となります。また、写真と実際の賞品は異なる場合がございます。ご了承ください。