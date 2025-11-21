【没後1年】少女絵画家・高橋真琴氏の一周忌展 『美しき筆跡の記憶』を東京・有明のSKY GALLERYにて、23日24日の2日間限定で開催
株式会社アートスペース
創作とはまた違う魅力を持つ、真琴氏の版画芸術の世界お楽しみいただけます。
https://artspace.thebase.in/categories/5820870
[ 展覧会名 ] 高橋真琴 一周忌展『美しき筆跡の記憶』
少女絵画家・高橋真琴氏の一周忌にあたり、2日間限定の「直筆サイン入り版画」を一堂に展示する
展覧会を開催いたします。
原画の美しさで多くのファンを魅了してきた高橋真琴氏が、
未来に向けて末永く少女絵をより多くの人に楽しんでもらいたいという思いで、
85歳を過ぎてから挑んだ本格的な版画の制作。
2021年から2023年の僅か3年間だけ制作され、生前にサイン入れされた、
今となっては貴重な「直筆サイン入り限定版画」約100点を一堂に公開し販売いたします。
中には現品の1点限りの作品や、ずっと大切に保管されてきたエディションNo.１の作品も販売。
そしてオンラインでは「リモート展覧会」と称して全版画作品を期間限定で販売いたします。
この機会をどうぞお見逃しなく。
【開催情報】
2025年11月23日（日）・24日（月祝）
※２日間限定
＜営業時間 12：00～18：00＞
[会場] アートスペーススカイギャラリー ＜TEL 03 6379 8885＞
展覧会公式X：https://x.com/macotonohiroba?s=20
【出品内容】
高橋真琴氏直筆サイン入り限定版画
(C)MACOTO ART
株式会社アートスペース
商号 ： 株式会社アートスペース
代表者 ： 代表取締役 福岡敏郎
所在地 ： 〒135-0063 東京都江東区有明３-７-２６
有明フロンティアビル Bタワー１１階
設立 ： 1983年2月
事業内容： 絵画、版画の制作、販売、展覧会の実施など
URL ： https://www.artgallery.co.jp/