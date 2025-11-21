Hip-Hop史上に燦然と輝くレジェンドグループのDe La Soul（デ・ラ・ソウル）が９年ぶりのニューアルバム『Cabin In The Sky』をリリース

The Orchard Japan

Hip-Hopの歴史を変えたレジェンドグループ、De La Soul（デ・ラ・ソウル）が待望の10作目のアルバム『Cabin In The Sky』をリリース。NASによるインディーレーベルMass Appeal（マス・アピール）から”Legend Has It”シリーズの第６弾として発表された。グループの新たなチャプターの幕開けとなる本作。進化を続けながら内省を重ね、ストリートカルチャーに多大な貢献を果たしてきた彼らの圧倒的エネルギーが満ち溢れている。

「Day In The Sun (Gettin' Wit U)」ft. Q-Tip & Yummy Bingham (Visualizer)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VqDyTvMwpFg ]

ニューアルバム『Cabin In The Sky』には、ピート・ロック、DJプレミア、スーパ・デイヴ・ウェストといった著名なプロデューサーたちが集結。更にNAS、Q-Tip、キラー・マイク、スリック・リック、ブラック・ソート、コモン、ビラル、ユキミ・ナガノ（リトル・ドラゴン）ら、錚々たるアーティストたちがゲスト参加する。彼らのレガシーを拠り所としつつ、リッチでソウルフルで豊かなテクスチャーの新たな展開も。ファンが常に愛してきた彼らの誠実さや創造性と共に披露する。

アルバムからのリードシングル「The Package」は、ピート・ロックがプロデュース。温かみがありソウルフルで、思わず縦に首を振りたくなるこの曲には、すぐさま長年ファンと新規リスナーが共鳴。また今月初めには、レジェンドラッパーのQ-Tipと米R&Bシンガーのヤミー・ビンガムがフィーチャーされた、スーパ・デイヴ・ウェストのプロデュースによるシングル「Day In The Sun (Gettin’ Wit U）」を発表。アルバム全体に流れるテーマを反映したこの曲からは、感謝と温もり、そして高揚感に満ちたエネルギーが放たれる。

「The Package」(Visualizer)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=u9N994FmnxU ]

遊び心とのノスタルジックさを漂わせる「Cabin Talk（album intro）」の“点呼スキット”によりアルバムは幕を開け、すぐさま彼らの世界へと誘われる。愉快で忘れがたいオープニングが、これから始まる旅のムードを決定。デ・ラ・ソウルならではの特徴的なストーリーテリングと、何十年にもわたる彼らの強固な友情を思い出させる。

「このアルバムをリリースするのは、何年も走り続けてきた道のゴールに達した気分です。一歩一歩、全ての挑戦が、全ての深夜のセッションが、この瞬間を生み出しました。アルバム『Cabin In The Sky』は勝利の象徴であり、癒しであり、我々の愛するアートを創造し続ける喜びです。遂にこれを共有できるのは夢のようであり、我々と一緒に歩んでくれた全ての人々に感謝します」と、ポス（Posdnuos）は語る。

「今日は、私にはとても感慨深い日です。デイヴ（故トゥルーゴイ）の魂はこの音楽に宿っています。このグループを作り上げた物語、笑い、そして愛の中に。あらゆる年齢の人々が、これらの曲に自身を重ね合わせてくれることを願っています。このアルバムは初期ファン、新たなリスナー、そして我々と共に成長した人々のためのもの。これは人生の音楽であり、ファミリーの音楽です。そして今日、こうして世界と共有できることに感謝しています」と、メイス（Maseo）は付け加える。

De La Soul（デ・ラ・ソウル）とは

デ・ラ・ソウルは、ニューヨークを拠点とする３人組。ポス（Posdnuos）、故トゥルーゴイ（Trugoy the Dove）、メイス（Maseo）で構成。1989年３月３日にデビュー作でありヒップホップの傑作『3 Feet High And Rising』をリリース。多様で革新的なサンプリング、風変わりな歌詞で魅了し、ジャズラップやオルタナティブヒップホップといったサブジャンルの発展に貢献。2005年にはゴリラズとの共演曲「Feel Good Inc.」でグラミー賞の最優秀ポップ・ボーカル・コラボレーション賞を受賞。高い評価を獲得した。2015年にはキックスターターで60万ドル以上を調達し、翌年に自主制作アルバム『And The Anonymous Nobody...』をリリース。同作はラップ・アルバム・チャートで１位を記録し、グラミー賞の最優秀ラップ・アルバム賞にノミネートされた。

Mass Appeal（マス・アピール） とは

文化を形成し、進化させる開拓者の視点でストーリーを伝えることを専門とするエンターテインメント企業。1996年以来、ポップカルチャーに影響を及ぼす新たな動きを記録し、今ではヒップホップを拡散する声であり、その影響力は拡大し続けている。コンテンツ、音楽、クリエイティブサービスの総合的な提供により、Mass Appealは最大限の威力と成果を生み出す。その多様性に富んだ思考は、敵や味方といった考えとは一線を画している。

リリース情報

De La Soul（デ・ラ・ソウル）

ニュー・アルバム『Cabin In The Sky』配信中

配信リンク：https://de-la-soul.sng.to/cabin-in-the-sky

レーベル：Mass Appeal

Tracklist:

- Cabin Talk (album intro) / De La Soul & Giancarlo Esposito- YUHDONTSTOP- Sunny Storms- Good Health- Will Be / De La Soul & Yummy Bingham- The Package- A Quick 16 for Mama / De La Soul & Killer Mike- Just How It Is (Sometimes) / De La Soul & Jay Pharoah & Gareth Donkin- Cruel Summers Bring FIRE LIFE!! / De La Soul & Yukimi- Day In The Sun (Gettin' wit U) / De La Soul & Q-Tip & Yummy Bingham- Run It Back!! / De La Soul & Nas- Different World / De La Soul & Gina Loring- Patty Cake- The Silent Life Of A Truth- EN EFF / De La Soul & Black Thought- Believe (In Him) / De La Soul & STOUT & K. Butler & The Collective- Yours / De La Soul & Common & Slick Rick- Palm Of His Hands / De La Soul & Bilal- Cabin In The Sky- Don't Push Me

■Music Videos:

「Day In The Sun (Gettin' Wit U)」ft. Q-Tip & Yummy Bingham (Visualizer) https://www.youtube.com/watch?v=VqDyTvMwpFg

「The Package」(Visualizer) https://www.youtube.com/watch?v=u9N994FmnxU

