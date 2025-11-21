MANON、ハイパーポップの哀愁とロックの衝動が同居する「fading」リリース。MVも公開

アソビシステム株式会社

Spotify「Hyperpop」本家プレイリストにも度々ピックアップされ、six impalaやAlice Longyu Gaoといったシーンで存在感を放つアーティストたちと共演。ギークな音楽性とアート系ギャル・カルチャーを象徴するアイコニックなビジュアルで注目を集めるMANONが、ニューシングル「fading」を2025年11月21日（金）に配信リリースする。

「fading」ジャケット

サイドプロジェクトbalaでの活動やアーティストたちとのコラボレーションを経て完成した今作は、前作「ニセモノsmilin」を手がけたknoakと、「成長痛」「Friday night彡☆」などでタッグを組んできたKOTONOHOUSEが共同プロデュース。繊細なボーカルでハイパーポップの哀愁とロックの衝動が同居するような、MANONならではの新しいエモーションを表現した。

本日20:00には、「fading」のミュージックビデオも公開。数々の広告映像を担当してきたHARUKA KIYOMATSUが手がけた。美しく静かな情景の中に、楽曲が持つ哀愁を立体的に落とし込んだ作品となっている。

MANON - fading【Official Music Video】

https://youtu.be/VDEk6kyAjAQ

また、今夜はMANON主催のパーティ「PINK NOISE」がENTER SHIBUYAにて開催。今回は、シーンを共にしてきたN²がオーガナイズする「きゅんです」とのコラボ開催となり、彼女たちの交友関係から気鋭アーティストや注目する才能が集結する。音楽、ファッション、アートが交差する空間で響き合う、次世代のノイズの渦に身を委ねてみてほしい。

＜MANON コメント＞

永遠だと思ってたものが終わっても、どこかでまだ残像を追いかけてしまう。

そんな心境のときに書きました。

書きながら少しずつ気持ちが整理されていく感覚があって、落ち込む自分も受け入れていいんだと気づきました。

この曲が聴く人の心にそっと寄り添う存在になれたら嬉しいです。

＜リリース情報＞

MANON Digital Single「fading」

配信日：2025年11月21日（金）

配信URL：https://lnk.to/fading_MANON

＜イベント情報＞

PINK NOISE VOL.2

日時：2025年11月21日（金）OPEN 22:00

会場：ENTER SHIBUYA（https://entershibuya.com/）

料金：\2,000（アフターアワーズ \1,500）

［ラインナップ］

Aisho Nakajima (dj)

6.do

knoak

MANON

N² x RHYME (hybrid b2b set)

Rico

ViDA

YFGOD

［アフターアワーズ］

ecec

Eichi Abe

wagahai is neko

＜Profile＞

福岡県出身の23歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、ケ ロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ファ ッションを横断した活躍で注目を集めている。現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。

IG：https://www.instagram.com/je_suis_manon2/

TikTok：https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

YouTube：https://www.youtube.com/@manon7514

X：https://x.com/je_suis_manon