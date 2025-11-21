MANON、ハイパーポップの哀愁とロックの衝動が同居する「fading」リリース。MVも公開

Spotify「Hyperpop」本家プレイリストにも度々ピックアップされ、six impalaやAlice Longyu Gaoといったシーンで存在感を放つアーティストたちと共演。ギークな音楽性とアート系ギャル・カルチャーを象徴するアイコニックなビジュアルで注目を集めるMANONが、ニューシングル「fading」を2025年11月21日（金）に配信リリースする。



「fading」ジャケット

サイドプロジェクトbalaでの活動やアーティストたちとのコラボレーションを経て完成した今作は、前作「ニセモノsmilin」を手がけたknoakと、「成長痛」「Friday night彡☆」などでタッグを組んできたKOTONOHOUSEが共同プロデュース。繊細なボーカルでハイパーポップの哀愁とロックの衝動が同居するような、MANONならではの新しいエモーションを表現した。



本日20:00には、「fading」のミュージックビデオも公開。数々の広告映像を担当してきたHARUKA KIYOMATSUが手がけた。美しく静かな情景の中に、楽曲が持つ哀愁を立体的に落とし込んだ作品となっている。




MANON - fading【Official Music Video】


https://youtu.be/VDEk6kyAjAQ



また、今夜はMANON主催のパーティ「PINK NOISE」がENTER SHIBUYAにて開催。今回は、シーンを共にしてきたN²がオーガナイズする「きゅんです」とのコラボ開催となり、彼女たちの交友関係から気鋭アーティストや注目する才能が集結する。音楽、ファッション、アートが交差する空間で響き合う、次世代のノイズの渦に身を委ねてみてほしい。



＜MANON コメント＞


永遠だと思ってたものが終わっても、どこかでまだ残像を追いかけてしまう。


そんな心境のときに書きました。


書きながら少しずつ気持ちが整理されていく感覚があって、落ち込む自分も受け入れていいんだと気づきました。


この曲が聴く人の心にそっと寄り添う存在になれたら嬉しいです。



＜リリース情報＞


MANON Digital Single「fading」


配信日：2025年11月21日（金）


配信URL：https://lnk.to/fading_MANON



＜イベント情報＞


PINK NOISE VOL.2


日時：2025年11月21日（金）OPEN 22:00


会場：ENTER SHIBUYA（https://entershibuya.com/）


料金：\2,000（アフターアワーズ \1,500）



［ラインナップ］


Aisho Nakajima (dj)


6.do


knoak


MANON


N² x RHYME (hybrid b2b set)


Rico


ViDA


YFGOD



［アフターアワーズ］


ecec


Eichi Abe


wagahai is neko



＜Profile＞







福岡県出身の23歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、ケ ロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ファ ッションを横断した活躍で注目を集めている。現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。



IG：https://www.instagram.com/je_suis_manon2/


TikTok：https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


YouTube：https://www.youtube.com/@manon7514


X：https://x.com/je_suis_manon