¥²ー¥à¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò¤á¤¶¤¹³ØÀ¸¡¦½é³Ø¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡¡12/8¡Ê·î¡Ë¡Ö¥²ー¥à¶È³¦¤ØÄ©Àï¡ª¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó½Î¡¡#¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï12·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¤á¤¶¤¹³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¥²ー¥à¶È³¦¤ØÄ©Àï¡ª¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó½Î¡¡#¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥²ー¥à¶È³¦¤Ç3DCGÀ©ºî¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËºÜ¤»¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸¡¦½é³Ø¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶È³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÎÉ¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÃå´ãÅÀ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢C&R¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëC&R Creative Academy¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë½©»³¹â×¢»á¤ÈÃÝÂôÏÂ¿Î»á¡£¸½Ìò¤ÎVFX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¡¢¥²ー¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆþ¸ý¤Þ¤Ç¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËC&R Creative Academy¤Ç¼ÂºÝ¤Ë³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈºîÉÊ¤òÂêºà¤Ë¡¢¹Ö»Õ¿Ø¤¬¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤É¤ó¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸Æ±»Î¤ä¹Ö»Õ¤È¤Î¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥²ー¥à¶È³¦¤ØÄ©Àï¡ª¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó½Î¡¡#¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ë¥Ê¥¤¥È
¢£Æü»þ
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë 19¡§30～21¡§00
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¹çÆ±²ñ¼ÒFlypotÂåÉ½
C&R Creative Academy¹Ö»Õ
½©»³¹â×¢»á¡¡X¡§https://x.com/frontakk
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Æ±ÇÁü·Ï¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥²ー¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒFlypot¤òÀßÎ©¡£ ¸½ºß¤ÏC&R¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëC&R¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ ¥²ー¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¶µ¤¨¤ëËµ¤é¡¢½ñÀÒ¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
C&R Creative Studios VFX ¥Áー¥à¥êー¥Àー
C&R Creative Academy¹Ö»Õ
ÃÝÂôÏÂ¿Î»á¡¡X¡§https://x.com/AnimaMococo5656/
Á°¿¦¤Ï¶âÍ»´ØÏ¢¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢IT·Ï´ë¶È¤Ë½¾»ö¡£C&R¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎVFX/¥²ー¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥³ー¥¹¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤ËC&R¼Ò¤ÎVFXSTUDIO¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢VFX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆUnreal Engine°Æ·ï¤Ç¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¡£UE¤Ç¤Î¥²ー¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¶ÈÌ³¤ÎËµ¤é¡¢2022Ç¯¤«¤é¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Unity¤Ç¤Î³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎºöÄê¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Õ¥¡ー¥à¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
¢£ÂÐ¾Ý
¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¤á¤¶¤¹³ØÀ¸
¥²ー¥à¡¦3DCG¡¦±ÇÁü·Ï³Ø²Ê¤ÎÊý
Unity¡¿Unreal Engine¤òÊÙ¶¯Ãæ¤Î½é¿´¼Ô
¥²ー¥à¶È³¦¤ò»Ö¤¹Êý
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
200Ì¾
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò
¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥ë¥Ê¥¤¥È±¿±ÄÃ´Åö
Email¡§solution@hq.cri.co.jp
