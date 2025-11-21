TVアニメ『光が死んだ夏』より、「ヒカル」がねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「オランジュ・ルージュ」より、『ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194341&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル
【製品情報】
□参考価格：6,800円(税込)
□発売日：2026年6月予定
□ブランド：オランジュ・ルージュ
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：ねんどろん
企画制作：グッドスマイルカンパニー
TVアニメ『光が死んだ夏』より「ヒカル」がねんどろいどになりました！
表情パーツ： 「笑顔」「ドロドロ顔」「変顔」
オプションパーツ：「カツ」「メンチ兄貴」ほか
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
【店舗情報】
