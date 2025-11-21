TVアニメ『光が死んだ夏』より、「ヒカル」がねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全10枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「オランジュ・ルージュ」より、『ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194341&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル




【製品情報】


□参考価格：6,800円(税込)


□発売日：2026年6月予定


□ブランド：オランジュ・ルージュ


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：ねんどろん


企画制作：グッドスマイルカンパニー












TVアニメ『光が死んだ夏』より「ヒカル」がねんどろいどになりました！



表情パーツ： 「笑顔」「ドロドロ顔」「変顔」


オプションパーツ：「カツ」「メンチ兄貴」ほか



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど TVアニメ「光が死んだ夏」 ヒカル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194341&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『光が死んだ夏』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=31685&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)