FST JAPAN合同会社(本社：東京都目黒区、職務執行者：デイビッド・チャン)は、同社のF&B事業「自由が丘パティスリー」にて、毎年ご好評をいただいている完全グルテンフリーのクリスマスケーキ「おこめクリスマスデコレーション2025」シリーズの予約受付を、2025年11月18日(火)より開始いたしました。

また、併設する「自由が丘ベーカリー」では、グルテンフリーのクリスマス特別メニューも同時に予約販売いたします。

〇自由が丘パティスリー おこめクリスマスケーキ2025〇

■ おこめクリスマス 生デコレーション2025

当店自慢のしっとりと繊細な米粉ジェノワーズに、口どけなめらかな生クリームと甘酸っぱい苺を贅沢に重ねた、上品なクリスマスケーキ。

やさしい甘みと華やかな香りが調和し、クリスマスの食卓を上品に彩ります。

※アレルギー：乳・卵(プレートに大豆含む)





価格(税込)：4号 5,000円／5号 6,000円／6号 7,500円／7号 10,500円





■ おこめクリスマス チョコ生デコレーション2025

米粉のチョコジェノワーズに、自家製シャンティショコラを重ねた上質なチョコレートデコレーション。

しっとりとした生地に広がるカカオの深い香りと、なめらかなクリームのハーモニーが贅沢な味わいを生み出します。

※アレルギー：乳・卵(プレートに大豆含む)





価格(税込)：4号 5,500円／5号 6,800円／6号 8,500円／7号 12,000円





■ おこめブッシュ・ド・ノエル ティーオランジェ

上質な米粉が生み出すしっとりときめ細やかな生地に、アールグレイとダージリンの香り、瑞々しいオレンジを重ねました。

紅茶の芳醇な香りと果実の清らかな余韻が織りなす、優雅で華やかなブッシュ・ド・ノエルです。

※アレルギー：乳・卵(プレートに大豆含む)

※香りづけに少量の紅茶リキュールを使用しています。アルコールが含まれますのでご注意ください。





価格(税込)：5,500円





〇 自由が丘ベーカリー クリスマス特別メニュー〇

■ クリスマス グルテンフリーオードブル

内容：シーフードグラタン、ローストビーフ、パテカン、カマンベール、真鯛エスカベッシュ、骨付きハーブチキンなど(一部仕入れ状況によって内容変更有)

※アレルギー：乳・卵・大豆・ごま・いか・えび・さけ(サーモン)・牛肉・鶏肉・豚肉・ゼラチン

※人数に応じてバゲットをサービスあり。





価格(税込)：1名様分 3,500円／2名様分 6,500円

以降1名様分ごとに＋3,200円





グルテンフリーオードブル(1名様)





■ 骨付き清流鶏のローストチキンとガーリックポテト

清らかな水と豊かな自然環境にこだわった飼育方法で育った清流鶏の骨付きもも肉を、低温調理でコンフィにし、グリルで香ばしく仕上げたクリスマス限定メニュー。

※アレルギー：乳





価格(税込)：1本 1,600円(オードブルまたはホールケーキご注文時：1,500円)





■ 牛タンの赤ワイン煮

とろけるように柔らかく煮込んだ牛タンとマッシュポテト、彩り野菜を合わせた贅沢な一皿。バゲット(小)1本サービス付き。

※アレルギー：乳





価格(税込)：1皿 2,600円





〇 クリスマス期間の営業時間

12月20日(土)11:00～20:00

12月21日(日)11:00～20:00

12月22日(月)定休日

12月23日(火)定休日

12月24日(水)11:00～20:00

〇 ご予約・お受け取りについて

■ご予約受付期間：2025年11月18日(火)～予定数終了まで

■お受け取り期間：

・クリスマスケーキ

12月20日(土)・21日(日)・24日(水)・25日(木)

各日 11:00～20:00(※25日のみ19:00まで)

・オードブル・ローストチキン・赤ワイン煮

12月24日(水)15:00～20:00 ＆ 25日(木)15:00～19:00

※12月20日(土) ＆ 21日(日)15:00～20:00(チキン・赤ワイン煮のみお渡し可)

■ご予約方法：店頭またはお電話にて





【店舗情報】

店舗名 ： 自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー

所在地 ： 東京都目黒区自由が丘1-26-9 三笠ビル1F

交通 ： 東急東横線・大井町線「自由が丘駅」より徒歩2分

電話番号 ： 03-6421-4761

営業時間 ： 11：00～18：00

定休日 ： 不定休(営業日は店頭または公式SNSをご確認ください)

Instagram： @jiyugaokabakery

(オンライン販売： http://jbjp.base.shop )