【沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん】冬のレストランフェア「Winter Essence～ウインターエッセンス～」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1、総支配人：佐藤 傑）は、オールデイダイニング ジノーン シェフ坂口和史による冬のレストランフェア「Winter Essence～ウインターエッセンス～」を開催いたします。

今年は、「ウィンターエッセンス」をテーマに、世界三大スープとされる「ブイヤベース」や、あぐー豚の旨味を活かしたちゃんこ鍋、月桃風味の味噌豚ロースカツなど沖縄県産食材を活かしたメニューをご提供。ディナー限定の「ノルウェーサーモンの炙り岩塩焼き」は伊平屋島産黒糖でマリネしたノルウェーサーモンを香ばしくローストし、シークヮーサーのヴィネグレットをアクセントに美味しさを引き立てるシェフお勧めの逸品。デザートは好評の生絞りモンブランをはじめ、バタフライピーレアチーズケーキ、金柑パンナコッタなど約13種類を取り揃え、心ほどける冬の味わいをお届けします

ランチブッフェ

ランチでは、もずくや島豆腐を使った和テイストの前菜や、人参ムースとズワイガニのリエットなど、軽やかに楽しめる一皿を。

ウインタースイーツ

ブッフェスイーツでは、パフォーマンスコーナーでパティシエが目の前で仕上げる「生絞りモンブラン」をご提供。バターミルクと白餡の優しい甘さが特徴。

ディナーブッフェ

ディナーでは、ブイヤベースやパエリア、柔らかく煮込んだ豚バラのコンフィなど、多彩な温製料理をラインナップ。

Winter Essence～ウインター エッセンス～

【シェフおすすめの一皿・ディナー限定】 沖縄県産黒糖でマリネしたノルウェーサーモンの炙り 岩塩焼き【メインディッシュ・平日ディナー限定】 ローストビーフ＆ガーリックシュリンプ、ポテトのロースト トリュフ風味、ジンジャークラフトジンのジュニパーベリーソース

期 間

2025年11月25日（火）～2026年2月17日（火）

※12月24日（水）、12月25日（木）、12月31日(水)～2026年1月2日(金)は特別メニューのため料金が異なります。

場 所

オールデイダイニング ジノーン（1F）

料 金

ランチ 平 日 ：おとな \3,900 / こども(小学生) \1,900 / 幼児(3才～未就学) \800

土休日 : おとな \4,500 / こども(小学生) \2,300 / 幼児(3才～未就学) \900

ディナー 平 日 : おとな \5,500 / こども(小学生) \2,700 / 幼児(3才～未就学) \900

土休日：おとな \6,000 / こども(小学生) \2,900 / 幼児(3才～未就学) \1,000

時 間

ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.(ラストオーダー2:30P.M.）

ディナー 5:30P.M.～9:30P.M. (ラストオーダー9:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/ginowan/plan/jinon/2025season-buffet_winter/

※表示写真は全てイメージです。

・料金には、消費税・サービス料13%が含まれております。

・仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

・状況により営業内容等が変更になる場合がございます。

・食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

・全てのメニューを同一の厨房で調理するため、アレルゲン物質が微量に混入する可能性がございます。