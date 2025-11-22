教育メディア「ゼロ塾ガイド（https://zerojuku-guide.jp/ ）」（運営：Bizライター事務所、大阪市）は、2025年10月22日付で滋賀県が推進する「マザーレイクゴールズ（MLGs）」に正式に賛同いたしました。

びわ湖を起点に持続可能な社会の実現をめざすMLGsの理念に共感し、今後は地域・教育・環境の３軸からSDGs・MLGsの普及に取り組んでまいります。

■ MLGsへの賛同背景

ゼロ塾ガイドは、全国の教育機関・地域学習拠点・学びの場を取材・発信する教育メディアです。滋賀県が提唱するMLGs（Mother Lake Goals）は、「琵琶湖を切り口とした2030年の持続可能な社会」を目標とし、地域や企業・個人が共に取り組む湖国発のSDGsです。

当事務所は、教育メディア運営者としての立場から「学び・環境・地域共創」の３テーマを中心に情報発信を行い、MLGsの理念を広げていきます。

■ 地域取材コンテンツ：びわ湖ペーロン

賛同後の第一弾として、ゼロ塾ガイドでは「びわ湖ペーロン大会」の特集記事を公開しました。琵琶湖文化の象徴ともいえるペーロン競漕は、地域の連携・環境意識・次世代教育が融合する活動です。

同記事では、地域団体・参加者へのインタビューを通じ、湖と人の絆、そして「持続可能な文化継承」をテーマに紹介しています。

記事URL：https://zerojuku-guide.jp/biwako-peron/

■ 今後の展開

今後は、滋賀県内の農業・教育・地域連携に関する取り組みを紹介する特集として、JAレーク滋賀様へのインタビュー記事も公開予定です。地域に根ざした「学びのストーリー」を通じて、若い世代が地域や自然と関わる意義を伝えていきます。

■ コメント（代表メッセージ）

「びわ湖は日本の学びと環境をつなぐ象徴的な存在です。ゼロ塾ガイドは教育・地域・文化の３つの観点から、MLGsの理念を広げていきたいと考えています。地域の声やストーリーを可視化し、共感の輪を広げることで未来につながる学びを創出していきます。」

―― Bizライター事務所 代表 渡辺直也

■ 組織概要

名称：Bizライター事務所（ゼロ塾ガイド運営）所在地：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 29階代表：渡辺直也事業内容：教育・地域メディア運営、SEOコンテンツ制作、PR支援、取材・ライティングウェブサイト：https://biz-writer.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Bizライター事務所（ゼロ塾ガイド運営）担当：渡辺直也Mail：info@biz-writer.jpTel：090-4410-4068