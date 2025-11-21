英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズから、フレグランスコレクションが数量限定発売

株式会社ニールズヤード レメディーズ

高品質な精油ならではの贅沢で奥行のある香りを楽しめる、「フレグランス コレクション」が数量限定で登場します。

フレグランス コレクション

石油由来成分・合成ムスク・フタル酸エステルを使用せず、99.9％を自然由来成分で構成。花や樹木、果実などの精油が繊細に重なり合い、深く複雑な香りを生み出します。時間の経過とともに肌になじみ、個々の肌に寄り添って香りが穏やかに変化。精油ならではの繊細な香りの移ろいをお楽しみいただけます。

セットには定番のフランキンセンス、限定発売で人気を博したローズがリニューアルして再登場。さらに、ブランド初となるネロリがラインナップ。異なる個性と魅力を放つ３つの香りが、日常を華やかに彩ります。

製品名称：フレグランス コレクション

容量 ： 各8mL（フランキンセンス、ローズ、ネロリ ）

価格 ： 16,000円（税込17,600円）

発売日 ： 2025年12月3日（水）

■フランキンセンス

深みと温かみのある大地を思わせる香り。爽やかなシトラスのトップノートから始まり、清々しいフランキンセンスの香りに包まれます。ラストは、パチュリやベチバーなど大地の優しさを感じさせる温かみのある香りです。

notes

トップ：ライム、ネロリ、ベルガモット、ピンクペッパー

ミドル：フランキンセンス、ラベンダー、スパニッシュマジョラム

ベース：パチュリ、ベチバー、ミルラ、コパイバ

■ローズ

凛とした華やかさのある花々の香り。スパイシーなシトラスのトップノートから始まり、ローズの華やかさが広がります。続いてナツメグやシナモンの凛としたスパイシーさが重なり、サンダルウッドがエレガントな余韻を演出します。

※リニューアルに伴い処方が変更となったため、従来品とは香りが異なります。

notes

トップ:ベルガモット、カルダモン

ミドル:ローズ、ゼラニウム、ナツメグ、シナモン

ベース:サンダルウッド、パチュリ、ベチバー

■ネロリ

幸福感に包まれるような晴れやかな明るい香り。ベルガモットやオレンジのフレッシュで甘いシトラスの香りに続き、いきいきとしたネロリの香りに包まれます。

notes

トップ:ベルガモット、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ネロリ

ミドル:ネロリ、プチグレン、ゼラニウム、イランイラン、ナツメグ

ベース:ベチバー、パチュリ

【お客様窓口】Tel： 0120-316-999