マイプロテイン、「Marvel」の＜ヴェノム＞とコラボレーションした漆黒の数量限定サプリを、ブラックフライデーに先駆け、 11月21日(金)より公式サイトで発売開始

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、米国発のエンターテインメント企業「Marvel」との新たなコラボレーション商品「Impact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバー」、「MARVEL ヴェノム プラスチックシェイカー」を2025年11月21日(金)より公式サイトで限定発売開始いたしました。

Impact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバーMARVEL ヴェノム プラスチックシェイカーに入ったImpact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバーのイメージ

【コラボレーション概要】

「Impact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバー」は、MARVELのダークヒーロー「ヴェノム（Venom）」にインスパイアされた漆黒のプレワークアウトサプリ。フレーバーは爽快なブラッドオレンジに甘いストロベリーがブレンドされた、刺激的な味わいです。通常のトレーニング前の“ひと振り”から、一歩先のパフォーマンスを目指すアスリートやトレーニーに向け、強力なフォーミュラで“覚醒”をサポートします。また、漆黒のプレワークアウトを引き立たせる、透明な、「MARVEL ヴェノム プラスチックシェイカー」もご用意しました。スムーズに混ぜられるブレンディングボール付き600mlのシェーカーです。

詳細は以下よりご覧ください。

【商品概要】

商品名：Impact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバー

内容量：440g（40食分）

販売価格：2,690円(税込)

商品名：MARVEL ヴェノム プラスチックシェイカー

内容量：600ml

販売価格：1,990円(税込)



【Impact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバー特徴】

- 1食(11g)あたり150mg のカフェインを含有。- 1食(11g)あたり1.6gのβ-アラニンを含有。- 1食(11g)あたり3gのシトルリンを含有。

【ご購入方法】

Impact プレワークアウト - ヴェノム ブラッドオレンジ＆ストロベリーフレーバー(https://tinyurl.com/2ktrbt28)

MARVEL ヴェノム プラスチックシェイカー(https://tinyurl.com/38z8yc75)

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/