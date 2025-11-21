【ゲーム業界】12/10（水）ゲームフリーク 中途採用オンライン企業説明会・パネルディスカッションを開催！クリエイター全職種にて『即戦力人材』を積極採用中!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は12月10日（水）、ゲームクリエイターの方々を対象に、株式会社ゲームフリークの中途採用オンライン企業説明会・パネルディスカッションを開催します。

株式会社ゲームフリーク 中途採用オンライン企業説明会・パネルディスカッション

大人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの世界累計販売本数が約3億3300万本（2025年3月末時点）を突破したゲームフリーク。世界中のユーザーにゲームフリークだからこそ届けられるコンテンツを制作し続けています。同社では、より求められる作品を開発していくため、新たなクリエイターを迎え入れるべく、経験者限定の中途採用企業説明会・パネルディスカッションを開催します。本イベントは前半と後半に分けて進行します。前半では、世界的な人気を誇る同社のゲーム開発がどのように行われているか、またクリエイターにどのようなことを求めているのかなどの会社説明や募集ポジション紹介を予定。後半では、ゲームフリークの開発現場をより具体的にイメージしていただけるよう、2025年10月に発売された『Pokemon LEGENDS Z-A』のディレクターを務められた栃木 遥氏とのパネルディスカッションの実施を予定しています。これまでのキャリア、開発の裏話、さらに中途入社メンバーに期待することなど、今後転職を検討されている皆さまにとって有益な情報をお届けできる貴重な場です。少しでもご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜こんな方におすすめ＞・何より「おもしろさ」、妥協せずゲーム開発を推進できる方・「遊び」を追求していきたい方・ゲーム作りへの強い思いを持っている方・周りと積極的にコミュニケーションをとり、業務を円滑に進行することができる方※詳細は各求人票「求める人物像」をご確認ください日本だけではなく世界で遊ばれているタイトルの開発に、“挑戦心”を持って向き合える方のご参加をお待ちしています。



■日時

2025年12月10日（水）19：30開始



■場所

オンライン（Zoom）

※ご参加にはインターネット環境とPC、スマートフォン、タブレット端末いずれかが必要となります。

※参加方法の詳細、注意点については参加確定後、C&R社よりお知らせします。



■登壇者

栃木 遥 氏

2013年に中途入社、グラフィックデザイナーとして『ポケットモンスター』シリーズの開発に携わる。『Pokemon LEGENDS アルセウス』でCGディレクターを担い、『Pokemon LEGENDS Z-A』でディレクターを務めた。



■募集職種

・プランナー

プランナー ／ プランナー【リーダー】／ プランナー【ジュニアクラス】／ プランナー（シナリオ・世界観設定）／サウンドプランナー



・2D／3Dデザイナー（アーティスト）

グラフィックデザイナー（キャラモデル）【ジュニアクラス】／ グラフィックデザイナー（背景）【リード】／グラフィックデザイナー（背景）【ジュニアクラス】／ グラフィックデザイナー（カットシーン）／ グラフィックデザイナー（UI）【ジュニアクラス】／グラフィックデザイナー（キャラモデル）／ グラフィックデザイナー（キャラモデル）【リード】／ グラフィックデザイナー（エフェクト）【リード】／ グラフィックデザイナー（モーション）【ジュニアクラス】／ グラフィックデザイナー（モーション）／ グラフィックデザイナー（エフェクト）【ジュニアクラス】／ 2Dアートデザイナー／ 2Dアートデザイナー【ジュニアクラス】

／【契約】2Dアートワークデザイナー（『ポケットモンスター』シリーズ開発配属）



・プログラマ

ゲームプログラマ【ジュニアクラス】／ R&Dプログラマ（通信システム）／ ゲームプログラマ／ ゲームプログラマ【リーダー】／ R&Dプログラマ（通信システム）【ジュニアクラス】／ ゲームプログラマ（通信システム）【リーダー】／ R&Dプログラマ（アニメーション）／ R&Dプログラマ（グラフィックス）【ジュニアクラス】／ R&Dプログラマ（システム）【ジュニアクラス】／ R&Dプログラマ（バトルシステム）【ジュニアクラス】／ R&Dプログラマ（グラフィックス）／ R&Dプログラマ（システム）／ R&Dプログラマ（アニメーション）【ジュニアクラス】／ R&Dプログラマ（クラウドインフラ）／ R&Dプログラマ（リアルタイムゲームサーバー）／ R&Dプログラマ（環境システム）【ジュニアクラス】／ R&Dプログラマ（環境システム）／ R&Dプログラマ（ゲームAI）【ジュニアクラス】／ 【契約】ビルドエンジニア（QA）※フルリモートワーク可



・テクニカルアーティスト

テクニカルアーティスト（プロシージャル）【リーダー】／テクニカルアーティスト（プロシージャル）／テクニカルアーティスト（プロシージャル）【ジュニアクラス】／ テクニカルアーティスト（ツール）【リーダー】／ テクニカルアーティスト（ツール）【ジュニアクラス】／ テクニカルアーティスト（リグ）【ジュニアクラス】



・プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー ／ プロジェクトマネージャー【ジュニアクラス】 ／ 【契約】プロジェクトマネージャー



※雇用形態、業務内容、給与、応募資格などの詳細はお申し込みページをご覧ください。



■参加費

無料



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



【説明会に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「ゲームフリーク中途採用オンライン企業説明会・パネルディスカッション」担当

メールアドレス：gamefreak_creek_career@hq.cri.co.jp



▼株式会社ゲームフリーク 会社概要

設立：1989年4月26日

所在地：東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE

事業内容：ゲームソフトの企画・開発・販売

主な取引先：株式会社小学館、任天堂株式会社、株式会社ポケモン（五十音順）

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



