【ウェディングフォト専門店 アンシャンテ 】 Enchante Dress & Kimono Collection 2025 Winter を発表

株式会社小野写真館

株式会社小野写真館（茨城県ひたちなか市／代表取締役 小野哲人）が運営するブライダル事業、直営ブランド「アンシャンテ」、他全店舗が業界再編が進むブライダル業界、顧客ニーズの多様化が進む市場に対して、夢と憧れを再構築する『Enchante Dress & Kimono Ｃollection 2025 Winter』を、11月22日（いい夫婦の日）目前、満を持して発表いたします。

この冬、アンシャンテが贈るのは、既存のブライダルファッションの常識を覆す、独創的で、それぞれの「美意識」と「らしさ」を表現する、唯一無二のコレクションです。

Enchante Dress＆Kimono Collection 2025 Winter専用サイト(https://collection-2025.hp.peraichi.com/onowedding?test=1)

■コレクションの詳細

本コレクションは、時代を先取る最新のトレンドを取り入れながら、一人ひとりの個性を最大限に活かし、輝かせるために、細部にまでこだわった情熱的で革新的なデザインが特徴です。

【洋装】新たな美意識を纏う3つのテーマ

この冬、ウェディングドレスは単なる衣装ではなく、あなたの「なりたい自分」を解き放つツールとなります。研ぎ澄まされた感性が生み出す3つのシルエットで、纏う人の内側から輝く美しさを引き出します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62815/table/112_1_130caf37a3d1f039c4b5751609e49c3d.jpg?v=202511220926 ]

【和装】伝統美と現代的な感性の調和

受け継がれてきた染めと織りの技術に、現代のライフスタイルと価値観を吹き込みました。変わらない日本の美意識と、進化するファッションの感性が響き合い、着物のもつ可能性が大きく広がります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62815/table/112_2_0690244dec767ec9fcaa669b25efe54d.jpg?v=202511220926 ]

■Enchante Dress＆Kimono Collection 2025 Winter専用サイト(https://collection-2025.hp.peraichi.com/onowedding?test=1)

■ウェディングフォト専門店アンシャンテについて

ウェディングフォト専門店アンシャンテは、2006年にOPENし、年間2,000組以上のフォトウェディング・前撮り・結婚式を施行。茨城県ひたちなか市、水戸市。つくば市、龍ケ崎市をはじめ、栃木県那須町・東京都世田谷区・神奈川県横浜市・静岡県河津町へ店舗を展開中 「記念日をもっとワタシらしく」というコンセプト通り、カップルの夢や憧れをカタチにするサービスでGoogleクチコミは全店平均4.9の評価を得るブライダルチームです。

【アンシャンテ各店舗紹介】

・アンシャンテひたちなか（茨城県ひたちなか市）(https://enchante2006.com/)

・アンシャンテ水戸（茨城県水戸市）(https://enchante-mito2021.com/)

・アンシャンテナチュレ（茨城県つくば市）(https://enchante-nature.com/)

・アンシャンテ東京（東京都世田谷区）(https://enchantetokyo2019.com/)

・アンシャンテ横浜（神奈川県横浜市）(https://enchante-yokohama.com/)

・アンシャンテ伊豆（静岡県賀茂郡）(https://enchante-izu.com/)

・アンシャンテ那須（栃木県那須町）(https://enchantenasu-wedding.photo-official.net/)

■株式会社小野写真館について

株式会社小野写真館は、街の写真館1店舗の創業から本年2025年で創業50年を迎えました。代表取締役である小野哲人が先代より引継ぎ、ブライダル事業・和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・宿泊事業・スクールフォト事業へと「写真」を起点に事業の多角化をすすめて参りました。

今後も私たちのミッション（理念）である「世界に笑顔、幸せ、感動を連鎖させる。」の具現化を目指し、一人でも多くのお客様の人生がより豊かになる感動体験と写真をお届けしてまいります。

創業当時の小野写真館株式会社小野写真館

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919