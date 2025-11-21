自動車部品製造業向け「特定技能人材活用セミナー」を開催

株式会社メイクワン

株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市）は、2025年11月6日（木）

自動車部品製造業の企業様を対象とした

「特定技能人材活用セミナー」 を豊田市福祉センターにて開催いたしました。

当日は多くの企業様にご参加いただき、

外国人材の活用や制度理解への関心の高まりを改めて感じる機会となりました。

■ 当日のセミナーレポート ● 第一部

『他社とは全く違う 独自の外国人材集客方法と支援について』

講師：鈴木 彩都（株式会社メイクワン 取締役部長）

国内在住外国人材に特化した当社独自の集客方法や、

定着支援の運用体制についてご紹介しました。

実際の成功事例を交えながら、企業様が抱える課題に対して

どのようにアプローチしているかを分かりやすくお伝えしました。

● 第二部

『特定技能における自動車部品製造解禁と今後の外国人雇用の動向』

講師：山角 征和（行政書士法人 Royal Sphere 代表）

2027年度に予定されている自動車部品製造分野の特定技能解禁に向け、

制度の最新情報や今後の見通しを詳しく解説。

企業として準備しておくべきポイントについても言及し、

制度理解を深めていただく場となりました。

■ 参加者の声（一部）

「外国人材の仕組みが整理されて理解しやすかった」

「特定技能の方向性を知り、早めの準備が必要だと感じた」

「現場目線での話が多く、すぐに役立てられる内容だった」

ご参加いただいた企業様から、今後の採用計画に活かせるとの声を多くいただきました。

■ 今後の展開

メイクワンでは引き続き、外国人材の採用・定着に関する勉強会や情報提供を行ってまいります。

自動車部品製造分野の特定技能解禁に向けた QMS製造の事前教育 など、

企業様の課題に合わせたサポート体制を強化してまいります。

■ お問い合わせ

TEL：0565-32-7700

MAIL：makeone.contact@gmail.com