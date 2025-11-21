サーベイ×コーチングで実現する“自律型人材”の育成 ～研修・1on1の「やりっぱなし」を防ぐ再現性あるマネジメントとは～ をテーマとしたセミナーを11/27（木）に開催！

株式会社ラフール

人的資本／ウェルビーイング経営支援を行う株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結木啓太、以下「ラフール」）は、11月27日（木）に、コーチング型マネジメントとサーベイによる定点観測を組み合わせ、自律型人材が育つ“再現性あるマネジメントの型”を学べるオンラインセミナー『サーベイ×コーチングで実現する“自律型人材”の育成 ～ 研修・1on1の「やりっぱなし」を防ぐ再現性あるマネジメントとは ～』を開催します。

詳細を見る・申込をする :https://survey.lafool.jp/seminar/co-sponsored-smart-sou-2/

いま多くの企業では、

・管理職の多忙化による育成時間の不足

・1on1や研修を実施しても定着しない

・若手の自律性が高まらず成長実感が薄い

といった要因が重なり、「マネジメントの質が上がらない」「行動変容が前に進まない」という声が増えています。

サーベイで従業員の声を集めても、現場の行動変容に結びつかない。

一方で、研修を実施しても“やりっぱなし”となり、実務に反映されない。

こうした課題に対し、本セミナーではSmart相談室が提供する“コーチング型マネジメントの成功パターン”と、ラフールが保有するサーベイデータを組み合わせ、「行動変容が起きるマネジメント」の実践プロセスをわかりやすく解説します。

本セミナーで得られること

・「なぜ今コーチング型マネジメントが必要なのか」が腹落ちする、育成の考え方

・研修・1on1を“やりっぱなし”にしない仕組み化のポイント

・サーベイでマネジメントの成果を見える化する方法

・管理職の負荷を増やさずに部下の自律性を高める視点

・人事と現場が協働して“再現性あるマネジメント”をつくるプロセス

プログラム

Smart相談室：コーチング型マネジメントが行動変容を生む理由

・自律型人材を育てるコーチング型マネジメントとは

・行動が変わらない現場で起きている“本当の問題”

・成果につながる1on1のポイントと成功パターン

ラフール：サーベイによる“定点観測”で、行動変容を定着させる方法

・なぜサーベイが行動変容と相性がよいのか

・組織状態 × マネジメントの効果を見るサーベイ活用法

・研修や1on1の成果を“データで説明できる状態”にする

こんな方におすすめ

・サーベイを実施しているが、結果が改善施策につながらない

・コーチング型マネジメントに興味はあるが、何から始めればよいかわからない

・管理職の負荷を増やさずに、部下の自律性を高めたい

・研修単発ではなく、日常業務に育成を根づかせたい

・人事と現場で協働できる“再現性のある仕組み”をつくりたい

＜セミナー概要＞

日時 ： 2025年11月27日（木）13:00～14:00

参加費 ： 無料

会場 ： オンライン（Zoomウェビナー）

詳細 ： ※URLがあれば差し替え

＜登壇者＞

株式会社Smart相談室

Smartマイコーチ事業責任者

伊禮 武彦 氏

愛知の製造メーカーに従事した後、愛知のスタートアップ株式会社N2iへ入社。採用管理ツール事業の立ち上げ/東京支社の立ち上げに担当した後、2019年株式会社ROXXへ入社。リファレンスチェックツールback checkの立ち上げを担当した後インサイドセールス責任者として導入社数の底上げを担う。 中小企業、ベンチャー共に変わらず存在する離職の課題に対し「相談出来る環境を増やし健やかな状態を保ち続ける」Smart相談室のプロダクトに共感し、2021年10月参画。

株式会社ラフール

Well-being事業部 セールスマネージャー

小林 智美

2016年株式会社マイナビへ入社。新卒求人広告事業の法人営業部署にて、中小企業から7万人規模の上場企業まで広く担当。 また、2年間プレイングマネージャーとして、営業戦略立案も務める。 その後、採用支援を手掛ける中で、今後の日本社会においては、採用後の定着や生産性向上への取り組みが重要になると感じ、ラフールへ入社。 セールスとして、組織の根本的な課題解決に向き合い、健康経営実現に向けた提案を行っている。

マネジメントの質は、組織の成果そのものを左右します。

いま「育成が進まない」「1on1の成果が見えない」と悩む方こそ、明日から使える実践的な“再現性あるマネジメント”を持ち帰っていただける内容です。

ぜひこの機会にご参加ください。

■ラフールについて

・社名：株式会社ラフール

・本社所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5 日進ビル7階

・設立：2011年11月30日

・代表者：代表取締役社長 結木啓太

・事業内容：メンタルデータテック(R)︎事業（ラフールサーベイの開発・運営）、採用支援事業（テキカクの開発・運営）、保育園事業

・URL：https://corp.lafool.co.jp/

■ラフールサーベイについて（https://survey.lafool.jp/(https://survey.lafool.jp/)）

ラフールサーベイは、従業員と組織の状態を多角的に調査し、表面的な結果だけでなく、課題の根底にある“要因”まで可視化する組織改善ツールです。要因を正しく把握することで、最適な施策の立案と改善サイクルの実行が可能になり、離職防止・エンゲージメント向上につながります。累計導入社数は2,200社を超え、人的資本経営やウェルビーイング経営の実現を推進し、企業価値向上を支援します。

■ テキカクについて（https://tekikaku.lafool.jp/(https://tekikaku.lafool.jp/)）

企業の組織文化とのマッチ度から、採用候補者の定着率・活躍度がわかる適性検査ツールです。採用ミスマッチや早期離職、低パフォーマンスを防ぎ、目指す組織に "必要な人材" かを可視化し、組織力向上に貢献するサービスです。企業で働く社員と採用候補者の双方が、ウェルビーイングに働けるかのマッチ度を算出し、人材不足、早期離職の課題を解決し、人的資本経営の実現を支援します。