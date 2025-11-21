〈ヘリーハンセン〉に特別注文！マリンブランドらしいデザインと機能性を備えた、当社限定モデルの裏起毛プルオーバーが発売開始。

株式会社ライトアップショッピングクラブ

株式会社朝日新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：角田 克）のグループ会社で、総合カタログ通販の株式会社ライトアップショッピングクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役執行役員社長：若菜 さおり）は、北欧の名門〈ヘリーハンセン〉に特別注文した、マリンエンブロイド・ハーフジップスウェットプルオーバーの販売を開始いたします。

■裏起毛の暖かな着心地に抗菌・防臭機能を搭載、こだわりのデザインもお洒落な快適プルオーバー

適度なハリのあるスウェット地で作られた、すっきりとした見映えのプルオーバー。当社限定仕様である肌触り柔らかな裏起毛のおかげで、着心地は暖かです。ポリジン加工による抗菌・防臭性により、着込んで意外と汗ばむ秋冬も快適さがキープできるのも嬉しいポイント。

特別にデザインされた左腕の刺しゅうや、マリンブランドらしい襟ぐりの配色テープなど、洒落心に富んだ他では手に入らない一着です。

環境配慮型素材＊「グリーンマテリアル」に該当する、コットンとリサイクルポリエステルを混紡したスウェット地を使用しています。（リサイクルポリエステル25％使用）

＊株式会社ゴールドウィン自社基準

■「グリーンマテリアル」の詳細はこちら：https://greenisgood.goldwin.co.jp/green-material

▲海を象徴するカモメに未来を切り開く舵輪の刺しゅう。自然との共生を目指すブランドの意志を反映した、当社限定の特別なデザインです。ポリジン

銀イオンの抗菌作用により、臭いの原因となるバクテリアの繁殖を抑え、爽やかで快適な着心地を保持。洗濯しても効果が持続します。

▼商品情報

商品番号：196-934

商品名 ：〈へリーハンセン〉マリンエンブロイド・ハーフジップスウェットプルオーバー

価格 ：17,600円（税込）

商品詳細ページURL：https://www.lightup.jp/detail/196934.html?pr=25112(https://www.lightup.jp/detail/196934.html?pr=251121)1(https://www.lightup.jp/detail/196934.html?pr=251121)

■ライトアップショッピングクラブについて

1971年、レコードの通信販売会社「CBS・ソニーファミリークラブ」としてスタート。アメリカやヨーロッパの輸入雑貨、家庭用品、衣料品を手掛けるようになり、1983年には銀座に直営店をオープン。“通信販売と実店舗”を連携するマルチチャネルのスタイルをいち早く導入し、通信販売の先駆者としてエンタテインメント性に富んだショッピングを追求し続けてきました。現在は、カタログ・DMなどの「印刷媒体」と「直営店」に「オンラインストア」を加えた3つの柱を中心にビジネスを展開しています。一時の流行に惑わされず、上質を極めたもの、長く愛されるもの、従来にない新しいもの、他とは違う独創的なものなど、物語性のある商品をお届けすることを大切にしています。2024年5月、朝日新聞グループに加わりました。

▼本件に関するお問合わせ及びウェブサイトのご案内

株式会社ライトアップショッピングクラブ

■カスタマーサービスセンター 0120-645-808（携帯電話からは0570-020-176 ※有料電話）

■ホームページhttps://www.lusc.co.jp/

■オンラインストアhttps://www.lightup.jp/

株式会社ライトアップショッピングクラブのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/123244