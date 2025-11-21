【地域ともいきラボ】つながる実践報告会 #05 開催！「これからの大学の役割と学びの創造」

報告会の概要と目的

特定非営利活動法人きょうとNPOセンターイベント概要

地域社会の課題解決に取り組むプラットフォーム「地域ともいきラボ」は、交流イベント「つながる実践報告会」の第5回をハイブリッド形式で開催します。

今回のテーマは「これからの大学の役割と学びの創造」。

報告者には、長年にわたり地域政策と公共人材育成に携わってきた龍谷大学 政策学部 教授の白石克孝氏をお迎えし、地域社会と大学との新たな関わり方について深掘りいたします。

近年、大学には「教育」「研究」に加えて「社会貢献」が求められています。本報告会では、これらの実践を通じて、学生の「生きがい・働きがい」に繋がる学びを創造するための具体的な方策を探ります。さらに、龍谷大学政策学部の創設から現在までの実践事例や、地域公共人材が目指す資格と役割、「大学×リカレント」といった社会のニーズに応える新たな大学の機能についても言及いたします。また、「地域（地元）志向の学生の価値観」や21世紀における大学のあり方についても考察いたします。

※事前に、白石教授が出演された以下の参考番組をご視聴下さい。

田村淳のTaMaRiBa「人材育成×地域創生SP！」

前編 https://youtu.be/n2HOiEYrV-8?si=5PmWcrvbQtH8Wgq9

後編 https://youtu.be/y4ZdiAqk70c?si=1LPbpKfN-ftKPuPJ

お申込はこちら :https://forms.gle/AaYRyUCJAtHx2me98

報告者プロフィール

白石 克孝 氏白石 克孝 氏

龍谷大学 政策学部 教授

名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得、修士（法学）。名古屋大学法学部助手を経て、1988年龍谷大学法学部助教授、2000年法学部教授、2011年4月から政策学部教授として現在に至る。2019年4月より副学長を務めた。現在、研究、社会貢献・SDGs、国際教育・国際交流、情報システム事業等を担当。2019年6月に設立した龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターのセンター長も兼務。

著書：『大学が地域の課題を解決する-ポートランド州立大学のコミュニティ・ベースド・ラーニングに学ぶ』、『包摂的発展という選択 これからの「社会」のかたちを考える (地域公共人材叢書第4期第2巻)』、他

開催概要

地域ともいきラボ つながる実践報告会 #05

テーマ：「これからの大学の役割と学びの創造」

報告者：白石 克孝 氏（龍谷大学 政策学部 教授）

開催日時：2025年12月17日(水) 19:00～20:30

会 場：ひと・まち交流館 京都 3階 第3会議室 および Zoomによるハイブリッド開催

参加費：無料

定 員：会場36名、オンライン50名※先着順

主 催：地域ともいきラボ

事務局：NPO法人きょうとNPOセンター

お申込：https://forms.gle/AaYRyUCJAtHx2me98