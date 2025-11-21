【特許AIエージェント最新事例】家庭内作業支援ロボットの「モーションプランニング技術」における発明抽出を「MyTokkyo.Ai」が支援

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平井智之）は、家庭内作業支援ロボットのモーションプランニング技術に関する特許出願において、自社開発の特許支援AIプラットフォーム「MyTokkyo.Ai」が活用されたことを発表する。本事例では、家具配置や人の移動を考慮した経路最適化アルゴリズムに関し、AIが特許化可能な構成要素を自動抽出し、出願ドラフトを生成した。

導入背景

家庭向けサービスロボットは、掃除・搬送・見守りなど多様な作業を行うが、一般家庭の環境は固定されておらず、日常的に家具の位置や照明条件が変化する。従来の単一経路生成方式では、走行中の障害物回避や動作の滑らかさを両立できない課題があった。開発チームでは、家庭環境データと動的センシング情報を組み合わせたAIモーションプランニングを構想していたが、特許化の要点を整理するのに時間を要していた。

MyTokkyo.Aiの採用理由

「MyTokkyo.Ai」は、センサログ、マップデータ、経路探索アルゴリズム仕様などの技術情報を解析し、AIが発明の本質を抽出する機能を有する。本件では、ロボットの経路生成ログを入力し、AIが「環境適応学習」「滑らかさ評価関数」「動的再計画処理」の3構成を自動抽出。先行特許との差異（家庭内環境を学習する適応更新機構）を明示し、発明提案書から出願ドラフトまでの工程を効率化した。

活用状況と効果

MyTokkyo.AiのChatTokkyo機能により、先行特許との差分分析や請求項構成の自動整理を実施。従来2～3週間を要していた特許検討プロセスを約5日間に短縮した。AIが家庭環境の特徴量（家具配置・床傾斜・照度）とロボット経路最適化パラメータの相関を自動解析し、発明の進歩性を定量的に示すことに成功した。

今後の展望

リーガルテック株式会社は、MyTokkyo.Aiを通じて、家庭支援・介助・サービスロボティクス領域の発明創出を支援していく。今後は、家電連携やヒューマンインターフェースとの統合アルゴリズムにも対応し、家庭内AIロボットの知財戦略を包括的にサポートする方針である。

製品ページ：https://www.tokkyo.ai/pvt/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/tokkyo-ai/input/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供