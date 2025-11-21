【完全無料】登壇起業家全員が10名以上の投資家からメンタリングを受けられる「StartupListピッチ＃41」

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、完全無料で登壇起業家全員が10名以上の投資家からメンタリングを受けられる「StartupListピッチ」を開催いたします。

▽登壇希望のスタートアップの方は、以下のリンクよりお申し込みください。※審査制です。

https://theprotostar.typeform.com/to/gKBbOd

（本イベントは『StartupList』のユーザー様に登壇いただいております。ユーザー登録がお済みでない方は、こちら(https://www.startuplist.jp/)からご登録ください。）

【StartupListピッチ】について

本イベントは、毎月最終火曜の10時～13時に開催される定例のピッチイベントです。

シード・アーリー期のスタートアップ5～6社が投資家へ向けたピッチを行い、その後、複数の投資家から直接メンタリングを受けられる機会を提供しています。

イベント終了後には、軽食を交えた交流会も実施しており、一度の参加で複数の投資家・起業家と接点を持つことが可能です。

効率的なネットワーキングの場としてご活用いただけます。

2015年の開始以来、開催数は累計100回を超え、これまでにのべ500社以上のスタートアップ企業が登壇いたしました。

本イベントを通じて、数多くの起業家・投資家の皆様へ新たな出会いの機会を創出し続けています。

本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

StartupListピッチ事務局

startuplist.pitch@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

「挑戦者と共に より良い時代をつくる」をミッションに掲げ、挑戦者を多角的に支援しています。国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や起業家支援メディア「起業LOG」の運営、大企業との共創促進事業などを展開。AIという変化に直面する全ての組織と個人も挑戦者と捉え、産学の知を結集する本カンファレンスを通じ、未来への洞察と実践の解を提供します。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/