「楽天ペイ」アプリ、「Google Play ベスト オブ 2025」にて「日常お役立ち部門」大賞を受賞

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下 楽天ペイメント）は、運営するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」アプリが、「Google Play ベスト オブ 2025」の「日常お役立ち部門」大賞を受賞したことをお知らせします。

「Google Play ベスト オブ 2025」は、「Google Play」のコンテンツの中から、2025年に日本で人気を集めたアプリやゲームに与えられる賞です。このたび、「楽天ペイ」アプリが、生活をより簡単かつ効率的にする設計のアプリに贈られる「日常お役立ち部門」大賞を受賞しました。

楽天ペイメントの常務執行役員プロダクト開発本部本部長である塩野隆生は次のようにコメントしています。

「『楽天ペイ』アプリが、『Google Play ベスト オブ 2025』の『日常お役立ち部門』大賞を受賞できたことを大変光栄に思います。

『楽天ペイ』アプリは、使いやすさと安心・安全、そして決済をはじめとした多様な価値提供で、高い顧客満足を維持してきました。近年では楽天グループの主要機能を搭載するなど様々なサービスと連携し、ユーザーの利便性をより向上しています。今回の受賞でご評価いただいたことは、チーム一同にとって何よりの喜びで、大きな励みとなります。

今後もAI活用を一層加速し、既存の決済機能だけでなく、楽天グループのフィンテックサービスを更にスムーズにご利用いただけるようサービスの向上に尽力いたします。引き続き、皆様のご期待を超える進化ができるよう、邁進してまいります。」

「楽天ペイ」アプリは、「楽天ペイ」をはじめとした各種キャッシュレス決済や、クーポンで買い物やポイ活などができる、毎日をおトクに楽しくする機能が搭載されたアプリです。「楽天ポイントカード」「楽天Edy」「楽天カード」の一部機能などもスマホひとつで簡単に利用できます。楽天グループの便利な機能も満載で、ユーザーの豊かな生活をサポートします。

楽天ペイメントは、今後も利用者の視点を大切に、より親しみやすく、便利で安心な決済サービスを提供し、さらなる顧客満足度の向上に努めていきます。



「Google Play ベスト オブ 2025」についての詳細はこちらをご覧ください。

URL：https://play.google.com/store/apps/editorial?id=mc_apps_cmp_bestof2025_fcp

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

