LGBTQ+への企業の取組み指標「PRIDE指標2025」における「ゴールド」・「レインボー」の受賞

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）、は、性的マイノリティー（以下「LGBTQ+」）に関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する団体work with Prideから「PRIDE指標2025」※１の「ゴールド」を受賞しました。損保ジャパンは７年連続での「ゴールド」受賞となり、さらに「ゴールド」を受賞した企業の中でも先進的な取り組みを推進する企業を認定する「レインボー認定」も２年連続で受賞しました。

※１ 一般社団法人work with Prideが策定した、職場におけるLGBTQ+などの性的マイノリティへの取組み評価指標。

１．PRIDE指標「ゴールド」および「レインボー」の受賞

損保ジャパンは、「PRIDE指標2025」におけるLGBTQ+への取組みの５つの評価指標（行動宣言、当事者コミュニティ、啓発活動、人事制度・プログラム、社会貢献・渉外活動）のすべてを満たすと評価され、「ゴールド」を受賞しました。また「ゴールド」受賞企業として以下のコレクティブ・インパクト型の取組み※２および同性婚の法制化への賛同表明が評価され、「レインボー認定」を２年連続受賞しました。

「レインボー」受賞（２年連続）「ゴールド」受賞（７年連続）

※２ 損保ジャパンでは、２０１７年に横浜市と、２０２１年に秋田県と包括連携協定を結び、以下の研修に継続的に社内講師を派遣しています。

・２０２２年、横浜市主催横浜市令和4年度企業向け人権啓発セミナー

・２０２４年、横浜市中区主催・職員向けLGBTQ+研修

・２０２５年、横浜市主催ヨコハマプライド月間イベント「性の多様性について考えよう」

・２０２５年、横浜市作成「性の多様性ってなんだろう？ハンドブック」寄稿

・２０２２年、秋田県主催職員・相談職向けLGBTQ＋研修

・２０２３年、秋田県主催県民・職員向けLGBTQ＋研修

・２０２４年、秋田県北部男女共同参画センター主催一般向けLGBTQ＋研修

・２０２５年、秋田県中央男女共同参画センター主催一般向けLGBTQ＋研修

２．今後について

損保ジャパンおよびＳＯＭＰＯグループは、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥＩ）をグループの成長に欠かせない重要な取組みの一つと位置づけ、推進しています。

各職場で働く社員一人ひとりが性別・障害の有無・国籍・年齢などに左右されることなく、それぞれの価値観が尊重され、多様な視点・経験・価値観を持つ人材が活躍できるＤＥＩのカルチャーの醸成と、変化を先取りして新しい価値を生み出していく真のＤＥＩを目指し取り組んでいきます。

